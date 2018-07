Na een helse nacht op zee: Arnout Hauben dan toch veilig aangekomen in Noorwegen SD

11 juli 2018

Arnout Hauben (42) is dan toch veilig en wel aan land geraakt in Noorwegen. De tv-maker van programma's als 'Ten Oorlog' en 'Weg naar Compostela' was dit weekend gestrand op de Shetlandeilanden toen de gerestaureerde vissersboot die hem moest oppikken, vastliep op een zandbank.

Hauben maakt voor Eén een programma over de Noordzee. Via de Engelse en Schotse kust, de Shetlandeilanden en Noorwegen wil hij na meer dan 5.000 kilometer eindigen in Antwerpen. Maar afgelopen weekend liep het fout. De Noorse boot die de crew kwam oppikken op de Shetlandeilanden liep op zee vast op een zandbank. De bemanning bleef ongedeerd en werd ontzet. Maar Arnout en co zaten dus vast in het midden van de Noordzee. Gelukkig bracht een oproep op BBC radio Shetland soelaas: de bemanning van de vissersboot Aspire pikte Arnout en zijn ploeg op en zette hem een dag later af in Noor­wegen. Volgens ­Arnout was het een zware nacht op zee met metershoge golven, maar was het uitzicht de overtocht waard.

Na Noorwegen houdt de groep nog halt in Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland om uiteindelijk weer in Antwerpen te belanden. Benieuw welke avonturen we nog allemaal te zien zullen krijgen in het programma.