Na drie mislukte relaties vertrouwt Elke op ‘Blind Getrouwd’: “Ik wéét dat er commentaar zal komen. Maar ik heb niets te verliezen”

05 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Na ‘Blind Getrouwd’-koppels Lenny en Jolien en Stijn en Joke werden gisteren onder anderen Elke (37) en Tim (35) gekoppeld. “Ik hoop dat het een goede match is. Liever nog wat langer alleen dan een relatie beginnen waar geen toekomst in zit”, klinkt het bij Elke.

Vier jaar was de mooie Elke al single, en dus vonden haar vrienden het welletjes geweest. Hoog tijd om een man te vinden, redeneerden ze. En dus deden ze een beroep op ‘Blind Getrouwd’. “Mijn collega’s hadden hetzelfde idee, maar slaagden er niet in om mij in te schrijven omdat ze niet genoeg foto’s van mij konden doorsturen. Dus hebben mijn vrienden het maar in hun plaats gedaan”, lacht Elke. “Eigenlijk hebben ze mij meegesleurd in hun enthousiasme. Op den duur werd ik nieuwsgierig en kreeg ik er steeds meer zin in. Het is een leuk avontuur, een unieke ervaring, en wie weet komt er wel meer uit. Ik heb niets te verliezen. En zoals elke vrouw droomde ik al langer van een huwelijk.”

Je hebt drie relaties van telkens vier jaar achter de rug. Je had al veel eerder getrouwd kunnen zijn.

“Ja, maar het leven loopt niet altijd zoals je wilt, hé. Ik heb inderdaad enkele lange relaties gehad, maar dat waren blijkbaar niet de juiste mannen voor mij. Achteraf gezien ben ik dan ook blij dat ik niet vroeger getrouwd ben.”

Waarom liep het telkens mis?

“Daar is geen lijn in te trekken. Soms heb je verschillende waarden en normen en zoek je andere dingen in een relatie. Je legt met z’n tweeën een hele weg af, maar mensen veranderen in de loop der jaren. En dan moet je durven te besluiten dat het toch niet is wat je ervan verwacht had.”

