Na de trofee, nu de stage: ‘Dancing with the Stars’-winnares Julie Vermeire mag aan de slag bij VIER IDR

12 november 2019

00u00 1 TV Ze danste zichzelf naar de overwinning en trapte daarmee nieuwe deuren open. Julie Vermeire (21) kroonde zich zondag tot prinses van de dansvloer in 'Dancing With the Stars' en kreeg meteen een verlenging achter de schermen in het kader van haar studies. "Ik ga mijn stage doen bij VIER", zegt ze.

Zondag stond Julie Vermeire nog op het hoogste schavotje bij 'Dancing With the Stars', gisteren mocht de studente Media en Entertainment Business een nieuwe - en onverwachte - hoofdprijs in ontvangst nemen. Want terwijl ze tijdens een deugddoend kappersbezoek nog volop nagenoot, kreeg de blondine - los van haar overwinning - goed nieuws vanuit de SBS-hoofdkantoren waarvoor ze de voorbije weken danste. Haar stage-aanvraag werd positief beantwoord en ze mag er achter de schermen aan het werk. "Ik ga mijn stage doen bij SBS", zegt ze opgewonden. "Dat zijn inderdaad dezelfde mensen die 'Dancing With the Stars' maken, ja. Maar 't is niet zo dat ik mijn stageplaats versierd heb op de dansvloer. Ik zit in het laatste jaar Media en Entertainment Business en dan is stage doen bij een televisiezender een logische keuze. Ik zal tijdens mijn proefperiode onder andere mee mogen werken aan de voorjaarspresentatie van VIER, VIJF en ZES. Daar kijk ik heel erg naar uit. Al vind ik het vooral fijn dat ik hierdoor de kans krijg om zoveel mensen terug te zien die ik tijdens 'Dancing With the Stars' heb leren kennen."

Tranen in de ogen

Voor de dochter van Jacques Vermeire komt daarmee een onverwacht einde aan de wedstrijd die ze nooit dacht te winnen. "Zondagavond heb ik de overwinning wel nog gevierd, maar ik was vooral heel uitgeput", aldus Julie. "Tijdens het dansen hield de adrenaline me op de been. Maar toen het allemaal voorbij was, voelde ik plots de vermoeidheid. Ik heb dus heel goed geslapen. Toen ik vanmorgen (gisteren, red.) wakker werd, heb ik de filmpjes van mijn dansen uit de finale nog eens opnieuw bekeken. Ik kreeg opnieuw tranen in mijn ogen van al die emoties. Gelukkig heb ik ondertussen een grote trofee op mijn kamer staan, want anders zou ik waarschijnlijk nog steeds denken dat ik aan het dromen ben. (lacht)"

Blijven dansen

Wanneer ze precies met haar stage bij het mediabedrijf begint, is niet bekend. Maar wie Julie er voorlopig niet te zien krijgt, is haar danspartner. "Voor ik naar de kapper ging, heb ik Pasquale naar de luchthaven gebracht", legt ze uit. "Hij danst ook in Ierland als één van de profs in 'Dancing With the Stars', en daar staat een nieuw seizoen in de steigers. Het was heel gek om afscheid van hem te nemen. We zaten samen in de auto en hadden allebei heel erg het gevoel dat we niet daar moesten zitten, maar dat we moesten dansen. Nu, dit is geen definitief afscheid. Ik ga hem zeker nog bezoeken. Mijn vriendschap met Pasquale vind ik één van de mooiste dingen die ik heb overgehouden aan het programma. We zijn vrienden voor het leven geworden. En ik heb dankzij hem ook zoveel bijgeleerd als danseres. Pasquale en ik hebben het er al over gehad dat we zeker nog eens samen willen dansen voor een publiek, maar heel concreet is dat nog niet. Eerst die stage tot een goed einde brengen, en dan zien we wel weer", besluit Julie.