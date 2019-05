Na de koffiebeker: alweer een blunder in ‘Game Of Thrones’, deze keer met een flesje MVO

21 mei 2019

07u34 12 TV Na het beruchte koffiebeker-incid ent op de set van ‘Game Of Thrones’, is er alweer een blunder in één van de afleveringen geslopen. In de finale van de show is namelijk een plastic flesje te zien.

Enkele oplettende fans merkten dat er in één van de scènes nog een plastic waterflesje te zien is, half verscholen achter het been van één van de acteurs. “Meen je dat nu, twee keer in één seizoen?”, lachen ze.

Twee weken geleden was er namelijk al een kartonnen koffiebeker te zien, die iemand vergat weg te nemen van de set. Er werd op het internet serieus de spot gedreven met de situatie. “Hebben ze in Westeros ook al Starbucks?”, werd er gegrapt. Of: “Ocharme de barista die de volledige titel van Daenerys op die beker moest schrijven." Volgens Sophie Turner, de actrice die Sansa speelt, was haar collega Emilia ‘Khaleesi’ Clarke de schuldige. “Kijk gewoon naar waar die beker stond, vlak voor de neus van Daenerys. Verder moet je het niet gaan zoeken.” Wie het flesje op de set liet staan, is nog niet bekend.



You’ve heard of coffee cup now get ready for plastic water bottle? #GameofThrones pic.twitter.com/iZLZ7kx3Xa harman.(@ woIgang) link

PLEASEEEEEEEEEE



THERE WAS A PLASTIC WATER BOTTLE IN THIS EPISODE.



NOT AGAIN 😭💀💀#GameOfThrones pic.twitter.com/6iebIcA1JN ᴀᴅɪ(@ GagaStanAccount) link