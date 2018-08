Na de kleindochter van Jef Geeraerts: ook neefje Gotye doet mee aan 'Expeditie Robinson' TK

26 augustus 2018

16u16

Er doen dit najaar enkele mensen met BV-bloed mee aan het nieuwe seizoen van 'Expeditie Robinson'. We meldden eerder al dat Oona uit Antwerpen de kleindochter van schrijver Jef Geeraerts is, maar nu blijkt ook Robbe De Backer (30) uit Torhout een bekend familielid te hebben.

Robbe, die in Brugge een brocantezaak uitbaat, blijkt het neefje van zanger Gotye te zijn. U weet wel, van de monsterhit 'Somebody That I Used To Know'. Hij wordt door VIER omschreven als 'een erg gevoelige en rustige jongen en de trotse bezitter van een opvallende snor'. Hij werd ingeschreven door zijn vriendin, maar was niet echt verrast. "Al sinds mijn jeugd ben ik gebeten door het programma. Het heeft altijd gekriebeld om eens mee te doen en dit was de ideale periode."

"Ik hou van de natuur en vond het vroeger al een uitdaging om vrij onvoorbereid de natuur in te trekken, maar dan neem je toch altijd je eigen eten mee. Ik wilde mezelf met Expeditie Robinson ook uitdagen om het ook eens zonder eten te doen en zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Mijn vriendin en ik vullen elkaar heel goed aan, maar qua reizen houdt zij van iets meer comfort, terwijl ik bij wijze van spreken enkel met een hangmat door Frankrijk zou trekken. Ik ging bijvoorbeeld al alleen naar Australië."

Of Wouter De Backer - zoals zijn beroemde neef eigenlijk heet - ook zal kijken naar zijn deelname, valt te betwijfelen. "We hebben niet zo'n nauw contact."