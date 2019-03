Na ‘Blind Date’ en ‘Blind Getrouwd’: VIER koopt huizen zonder inspraak van de koppels KD

27 maart 2019

Nu 'Blind Date' en 'Blind getrouwd' op hun einde lopen, lanceert VIER 'Blind gekocht'. In het nieuwe realityprogramma vertrouwen zes koppels al hun spaarcenten toe aan Dina Tersago, die samen met een aankoopmakelaar en een interieurarchitect op zoek gaat naar dat ene droomhuis dat de koppels zelf maar niet te pakken krijgen. Ze hakken voor hen de moeilijke knoop door, maar er is wel één klein, pittig detail: de kersverse eigenaars krijgen hun woning pas te zien nadat ze voor hen gekocht is. "Als je erover nadenkt, is dit toch echt geen goed idee", lachen deelnemers Anton en Roxanne (foto). Zij stapten anderhalf jaar geleden in het huwelijksbootje en zijn klaar om zich te settelen. Alleen vinden ze die droomwoning zelf niet. Ze zijn dan ook op zoek naar een huis dat lijkt op Villa Kakelbont, het optrekje van Pippi Langkous. Ook Bart en Els leggen hun lot vanavond in de handen van Dina en de experten. Al zorgen ze met hun 'Woonbijbel' wel voor enkele (lees: heel veel) restricties. Als dat maar goed komt...

'Blind gekocht’ om 20.35 uur op VIER