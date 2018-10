Na alle ophef: ‘The Simpsons’ schrapt personage Apu TDS

27 oktober 2018

10u03

Bron: IndieWire 0 TV Opvallend nieuws over ‘The Simpsons’: n a alle heisa rond personage Apu - hij zou te stereotiep zijn - én de omstreden reactie van de makers op die kritiek, zou zender Fox het figuurtje nu willen schrappen uit de reeks.

Dat onthult producer Adi Shankar tegen film- en tv-website IndieWire. “Ik heb hartverscheurend nieuws, en het werd mij reeds bevestigd door verschillende bronnen. Ze gaan het personage Apu volledig laten verdwijnen”, zegt hij. “Niet met een groot afscheid of zo, maar geruisloos. Ze willen gewoon zo veel mogelijk controverse vermijden.”

Het personage van Apu is al sinds het allereerste seizoen uit 1990 te zien in ‘The Simpsons’. De laatste jaren kwam er echter steeds meer kritiek, omdat hij zou te stereotiep zou worden afgebeeld. “Het is puur racisme”, klonk het. “Apu is niet grappig. Hij wordt gewoon uitgelachen omdat hij een Indiër is met een vreemd accent.”

Omstreden reactie

De makers van ‘The Simpsons’ haalden hun schouders op en reageerden met een aflevering waarin Marge en haar dochter Lisa een omstreden dialoog voeren. “Iets wat jarenlang beschouwd werd als onschuldig, wordt nu bestempeld als politiek incorrect”, klonk het over Apu. Waarna de populaire serie én het personage Apu nog meer in het oog van de storm terechtkwam. In die mate dat er nu dus werd beslist het figuurtje uit de tekenfilmreeks te laten verdwijnen.