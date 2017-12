Na alle miserie: Melissa uit ‘The Sky Is The Limit’ sluit het jaar af met huwelijksaanzoek TDS

Bron: Instagram 0 Facebook TV Melissa Van Hoydonck, die aan bod kwam in ‘The Sky Is The Limit’ op VIER, sluit het jaar op een wel heel romantische wijze af. Zij en haar Nederlandse vriend Roy stappen binnenkort in het huwelijksbootje, nadat hij tijdens een citytrip naar New York op één knie ging voor haar.

Melissa deelde het mooie nieuws zelf via haar stories op Instagram "Ik heb ja gezegd", schrijft ze, gevolgd door de niet mis te verstane hashtag #bridezilla. Bridezilla's of helse bruiden staan er algemeen voor gekend de meest onmogelijke, perfectionistische eisen te stellen.

Voor Melissa is het aanzoek alvast een kans om alle miserie uit het verleden achter zich te laten. Haar Nederlandse vriend Roy werd op 14 maart van dit jaar immers opgepakt in een internationaal onderzoek naar het witwassen van drugsgelden via een schroothandel. Roy zat er tien dagen voor vast in de gevangenis. Maar Melissa bleef altijd in zijn onschuld geloven.

Boeken dicht

Ook in de maand december leek Melissa haar geluk niet gegund: toen raakte bekend dat ze de deuren van haar zaak sluit. Ze stopte met haar kledingwinkel Les Filles D’Anvers in Brasschaat, en ging verder met een webshop. In de VIER-reeks ‘The Sky Is The Limit’ werd het luxeleventje van Melissa Van Hoydonck, haar mama en dat van hun chihuahua’s uitgebreid opgevoerd.

