Na alle koppels: is dit de eerste ‘Temptation’-verleider? LV

07 januari 2020

11u28 2 TV Het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ mag dan nog niet bevestigd zijn, er komt wel al heel wat informatie naar buiten over het programma. Nadat vorige week alle koppels uitlekten, verraadt nu een verleider zijn deelname via Instagram.

Jair De Rijp, zo heet één van de vermoedelijke verleiders van het nieuwe ‘Temptation Island’ seizoen. De jongeman uit Amsterdam geeft dat zelf weg door de naam van het programma op zijn Instagramprofiel te plaatsen. Het is ook opvallend dat zijn laatste post van 10 oktober 2019 dateert. Meestal vinden de opnames van het realityprogramma in die maand plaats en moeten de deelnemers zich nadien zo stil mogelijk houden.

Vorige week werden vier koppels - en één extra koppel - bekendgemaakt die dit jaar de ultieme relatietest zouden aangaan. Elke Castro en Arda Türkèr werden als eerste bekendgemaakt door ‘Team Tempa’. Arda is aan de slag als personal trainer bij AlphaCoaching, waar hij een van de twee coaches is. Ze zijn afkomstig uit Limburg. Koppel twee, Melissa en Gianni, hebben hun persoonlijke informatie goed afgeschermd. Ze hebben allebei een profiel op Instagram, maar die zijn gesloten voor het publiek. Op het profiel van Melissa staat wel vermeld dat ze een relatie heeft met Gianni, wat vreemd is gezien de ‘Temptation’-kandidaten hun relatiestatus na de opnames geheim moeten houden tot na de finale van de show. Simone en Zach vormen het derde koppel en zijn beiden afkomstig uit Nederland. Dan zijn er nog Roshina en Karim. Roshina komt uit het Nederlandse Mierlo, en Karim woont in Geldrop. Hij lijkt veel bezig te zijn met fitness.

Iedereen dacht dat de deelnemende koppels daarmee compleet waren, maar dat is volgens Team Tempa niet het geval. Er zou immers een vijfde koppel te zien zijn in het nieuwe seizoen. “Eén koppel is namelijk eerder gestopt”, meldt de Facebookpagina. Concreet gaat het om het Belgische paar Angela en Chris, die in Antwerpen wonen. De twee zijn duidelijk al lang een paar, want hun gezamenlijke Instagramfoto’s gaan terug tot 2011.

Vermoedelijk gaat ‘Temptation Island’ in februari van start.