Na alle hoongelach wil Davide dit nog even kwijt: “Tijdens ‘Kamp Waes’ zat ik midden in een pijnlijke scheiding” JD

17 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 TV Genkenaar Davide Barile (33) viel af in de eerste aflevering van ‘Kamp Waes’. Op sociale media was hij het mikpunt van spot, omdat hij de krachtproef niet afwerkte. Maar wat ­niemand weet, is dat Davide veel verdriet meetorst, vertelt hij in Dag Allemaal .

Davide is sales manager en bootcampinstructeur. Hij noemt zichzelf ‘Mister Pain’ en zegt dat opgeven niet in zijn woordenboek staat. Toch liep het fout tijdens de krachtproef in de eerste aflevering van ‘Kamp Waes’. Davide moest een bel - die was opgehangen boven een klimtouw - aanraken, maar slaagde daar niet in. Dat hij geen tweede poging ondernam, leverde hem na de uitzending harde commentaar op sociale media op, niet in het minst omdat hij bootcampinstructeur is en mensen leert om over de pijngrens te gaan.

“Op televisie lijkt het alsof ik opgaf”, zegt Davide. “Maar het was fysiek simpelweg niet meer mogelijk om opnieuw aan dat touw te gaan hangen. Mijn armen waren zodanig verzuurd, dat ik ze niet meer gestrekt kreeg.” Dat Davide daar nu op wordt afgerekend, is voor hem bijzonder pijnlijk.

“De kijkers kunnen dit natuurlijk niet weten, maar tijdens de opnamen van ‘Kamp Waes’ zat ik midden in een pijnlijke echtscheiding. Daarnaast had ik zoveel stress voor de opnamen, dat ik de nachten ervoor amper een oog had dichtgedaan. Ik weet wie ik ben en wat ik kan, dus eigenlijk hoef ik me niet te verdedigen, maar het is niet fijn om dan op sociale media te moeten lezen dat ik een ‘blaaskaak’ of ‘opgever’ ben.”

Sterrenkind

Recent - na Davide’s ‘Kamp Waes’-avontuur, dus - kregen hij en zijn nieuwe vriendin een nog veel hardere klap te verwerken.

“Ik heb twee dochters en mijn vriendin heeft een dochtertje uit een vroegere relatie”, zegt hij. “En daar zou nog een kind bijkomen, het eerste van ons samen. Maar helaas, op 7 november is ons dochtertje Marè-Lia stil geboren, na zeven maanden zwangerschap. Gelukkig werden we goed opgevangen door de vzw’s Berrefonds en Boven De Wolken. Om hen te bedanken gaan we eind februari in Genk een evenement organiseren met de andere deelnemers: ‘Kamp Waes for Star Children’. Weet je, wanneer je zoiets meemaakt, verdwijnen alle andere zorgen als sneeuw voor de zon. Gelukkig zijn mijn vriendin en ik hierdoor nog meer naar elkaar toe gegroeid. We hopen uit de grond van ons hart dat we nog een kindje samen krijgen.”