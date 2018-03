Na al het succes hier: 'De Buurtpolitie' ook in Nederland op tv TDS

09 maart 2018

14u48

Bron: VTM 0 TV Politiewerk stopt nooit! Ook niet voor de leden van 'De Buurtpolitie'. Tijdens het laatste seizoen volgden meer dan een half miljoen kijkers het team dagelijks op de voet. En dat is ook de zenders in Nederland niet ontgaan!

Ze hebben in Nederland al programma's van hetzelfde genre op het kleine scherm, maar geen enkele versie is even succesvol dan 'De Buurtpolitie' bij ons. Vanaf aanstaande maandag 12 maart zendt SBS9 daarom ook de avonturen van onze bekende uit. Benieuwd of de reeks ook daar zo’n hype zal worden.