Na al die jaren: “die poeper van op tv” te gast bij Steven Van Herreweghe TDS

18 januari 2018

20u08

Bron: VRT 0 TV Vanavond ontvangt Steven Van Herreweghe weer enkele bijzondere gasten in 'Van algemeen nut'. Zo komt Patrick Fakkel langs: hij legde dertig jaar geleden in de legendarische Panorama-reportage 'Hete kussen uit Mallorca’ over aids zijn seksuele escapades op tafel.

Heeft de opkomst van de dodelijke ziekte aids effect op het seksuele leven van jongeren? Die vraag wou Paul Jambers in 1988 beantwoorden. De tv-maker trok voor Panorama naar Mallorca, een jaar nadat de overheid voor het eerst een grote voorlichtingscampagne op poten had gezet rond hiv en aids.

“In 1986 heb ik met 101 vrouwen geslapen – ik bedoel, seksuele betrekkingen gehad. In 1987 waren het er nog maar 78 en in 1988 kan ik ze op mijn twee handen tellen. Het deinst terug”, sprak Fakkel destijds onomwonden.

Na al die jaren nodigt Steven Van Herreweghe de man, die ten tijde van de reportage hoofdanimator in een hotel op Mallorca was, vanavond uit in zijn show. "Iedereen had die reportage gezien. Er waren mensen die riepen: "dat is die poeper van op tv." Maar ik heb er geen spijt van. Ik was de enige die er eerlijk over durfde praten."

