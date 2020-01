Na al die jaren eindelijk afsluiter: Disney+ komt met laatste seizoen ‘Star Wars: The Clone Wars’ TDS

22 januari 2020

20u34

Bron: ANP 0 TV Bijna zes jaar na het verschijnen van seizoen zes komt Disney met een reeks nieuwe afleveringen van ‘Star Wars: The Clone Wars’. Disney maakte bekend dat het zevende seizoen, dat uit twaalf afleveringen bestaat, de serie zal afsluiten.

Het allerlaatste seizoen van de animatieserie is binnenkort te bekijken op Disney+. De streamingdienst deelde woensdag de trailer en maakte bekend dat de animatieserie vanaf 21 februari beschikbaar is. Belgische kijkers zullen echter geduld moeten hebben, want is ons land zal de streamingdienst pas deze zomer beschikbaar zijn.

Overigens zijn de andere seizoenen van de Star Wars-serie nu al te zien op Disney+.