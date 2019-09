The Walking Dead Gesponsorde inhoud Na 9 seizoenen nog steeds verrassend: waarom The Walking Dead blijft bekoren Aangeboden door FOX

26 september 2019

Bijna negen jaar nadat de legendarische zombieserie de wereld veroverde, blijft het verhaal van The Walking Dead tot de verbeelding spreken. De ijzingwekkend spannende reeks blijft kijkers en awards verzamelen, een unicum in televisieland. En dat heeft zo zijn redenen.

1. De reeks blijft uitpakken met hoge waarderingen

Critici waren het er unaniem over eens dat het negende seizoen een van de beste was tot nu toe. De nieuwe showrunner Angela Kang zorgde voor vers bloed en trok alle registers open qua verhaallijnen. Het hoofdpersonage uit de reeks schrijven én daar ook nog eens mee scoren? Straf. En veelbelovend voor dit tiende seizoen!

2. Het is nog steeds de best bekeken serie

Ironisch genoeg is een reeks waarin de dood zo centraal staat levendiger dan ooit. The Walking Dead domineert al jaren in primetime en legt cijfers voor waar andere series maar wat graag een bloederige zombiemoord voor zouden begaan. De reeks is in de VS nog steeds de best bekeken serie op kabeltelevisie. Vorig jaar kwam de eerste opvolger nog niet eens aan de helft van hun kijkcijfers! Wereldwijd is de reeks ook te zien in meer dan 120 landen.

3. Het heeft nog niks aan lef en durf ingeboet

De makers pakken regelmatig uit met plottwists die fans van de originele comics met verstomming slaan. Zelfs wie de strips kent of volgt, kan niet voorspellen wat ze deze keer uit hun hoed toveren. Je weet met andere woorden nooit wat je te wachten staat als kijker.

4. Ze zijn nog lang niet uitverteld

Met Fear The Walking Dead is er al een succesvolle spin-off, maar er zijn nu ook plannen voor nog een andere spin-off én drie films. Toch blijft The Walking Dead het paradepaardje en de verhaallijnen zo verbluffend goed dat ze met gemak miljoenen kijkers beroeren. Bovendien hebben ze met de comics nog interessante verhaallijnen zat en bewezen de makers – zeker vorig seizoen – dat er nog lang geen sprake is van bloedarmoede. Integendeel zelfs.

5. De karakters worden helemaal uitgediept

Geen personage valt tussen de mazen van het verhaal. In The Walking Dead is elk figuur een belangrijk onderdeel van het verhaal, hoe kort hun leven soms beschoren is. De schrijvers slaagden er bijvoorbeeld in om in het negende seizoen zelfs enige sympathie op te wekken voor Negan, die een paar seizoenen eerder nog de ultieme slechterik was. Maar blijft dat ook zo?

6. Je bent zo weer mee

Er gebeurt zoveel in het nieuwe seizoen, dat je niet eens de voorgeschiedenis moet kennen om te zien wat voor spanning er heerst tussen bepaalde personages Nu ze hun schuilplaats Hilltop hebben verlaten, is het tijd voor een compleet nieuw begin én verhaal.

7. Er staan komend seizoen opnieuw wat verrassingen op til

Nadat we vorig seizoen al afscheid namen van Rick, vermoeden sommige fans dat we straks met Michonne misschien opnieuw een publiekslieveling zullen verliezen. In The Walking Dead gebeurt zo’n afscheid niet zomaar. Het gebeurt telkens op een haast iconische manier en zorgt bovendien voor een frisse wind in het verhaal. En fans kijken al een hele tijd uit naar de befaamde Whisperers War, de ultieme confrontatie met de Whisperers.

8. Je hoeft er niet op te wachten

The Walking Dead is de meest illegaal gedownloade serie ooit. Waarom precies is een raadsel, want je kan de reeks bij ons op FOX haast gelijktijdig met de VS bekijken. Die-hard fans kunnen ’s nachts al kijken naar de eerste aflevering of zich meteen na het einde van de werkdag in de zetel nestelen voor de nieuwste aflevering.

De eerste helft van het tiende seizoen van The Walking Dead start op 7 oktober, elke maandag om 20.35 uur op FOX. Kan je geheugen nog wat opfrissing gebruiken? Op 4 oktober kan je op FOX vanaf 19.45 uur alle afleveringen van seizoen 9B herbekijken. FOX kijk je op kanaal 13 (Telenet), 15 (Orange) en 65 (Proximus). Meer weten? Volg @foxtvbe op Facebook en Instagram.