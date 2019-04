Na 9 afleveringen nog niets gebeurd in ‘Temptation Island’: “Er komt wel degelijk nog een portie drama aan” Isabelle Deridder

12 april 2019

00u00 2 TV 'Saai', 'slaapverwekkend', 'zelfs gras zien groeien is spannender': de kritiek op 'Temptation Island' is dit jaar niet mals. 'De ultieme relatietest' leeft bovendien veel minder bij de jonge kijkers van VIJF. Maar: "'Temptation Island' is nooit een optelsom van bedscènes geweest", weert de zender zich.

Presentatrice Annelien Coorevits had voor de start van 'Temptation Island' al gezegd dat het deze keer een atypisch seizoen zou worden. En dat blijkt niet gelogen. Terwijl in de voorbije reeksen overspel en drama al van in het begin om de hoek loerden, lijkt deze editie vooral uit te blinken in saaiheid. Deelneemster Laura loopt de hele tijd onbedaarlijk te geeuwen. Bovendien is geen enkele single er al in geslaagd om één van de koppelhelften over de schreef te laten gaan. En als de spannendste scène van een aflevering is dat één van de deelneemsters haar voet bezeert in de zee, dan weet je dat er iets mis is. Iets wat ook de kijkers niet ontgaan is. "Er gebeurt gewoonweg niets", "Zelfs gras zien groeien is spannender", "Spoiler: weer een slaapverwekkende aflevering." het zijn maar enkele van de vele misnoegde reacties online.

Amper livekijkers

Door 'Temptation Island' te verhuizen van donderdag- naar vrijdagavond, tegenover 'The Voice' op VTM, wordt de reeks ook veel minder live bekeken. Het huidige seizoen is goed voor gemiddeld 532.265 kijkers, al kende het programma eind maart wel een dieptepunt met amper 70.000 livekijkers. "Door de nieuwe uitzenddag wisten we dat het programma nog meer op verschillende momenten en diverse platformen - waaronder dus ook online - zou bekeken worden", aldus SBS-woordvoerster Barbara Salomon.

"We begrijpen dat de verwachtingen na de opbouw van de vorige seizoenen hoog liggen. Maar elk seizoen heeft nu eenmaal zijn eigen dynamiek. Een realityreeks als 'Temptation Island' is steeds afhankelijk van de gebeurtenissen ter plaatse. Hoge onvoorspelbaarheid: wat gebeurt, gebeurt. Liefde laat zich niet regisseren, kijk maar naar 'Blind Getrouwd'."

Meer met imago bezig

Onvoorspelbaar of niet, het blijft een feit dat de koppels dit jaar - met uitzondering van Heikki en 'ons' Milou - bijzonder weinig zin hebben om überhaupt de relatietest aan te gaan. Iets wat verleidster Tisha ook opmerkt. "Er waren zoveel aanmeldingen, onbegrijpelijk dat het deze vier geworden zijn", reageert ze. Verleidster Laetitia, die vorig jaar meedeed en Mezdi wist te paaien, denkt dan weer dat de koppels te veel bezig zijn met hun imago en te weinig met het spel. Met andere woorden: de koppels zijn té berekend, té braaf en té trouw.

Ook de fans vragen zich luidop af of de selectie van de vier stellen niet beter had gekund. Al wil de productie van 'Temptation Island' toch één en ander nuanceren. "Dat lijkt te suggereren dat een goeie cast zo snel mogelijk vreemd moet gaan", klinkt het. "Dat is echter niet waar dit programma om draait. Wij gaan als makers altijd voor 100% echte koppels, die uit eigen beweging en omwille van een eerlijke motivatie wensen deel te nemen aan deze uitdagende relatietest. Elke keer opnieuw worden wij als makers verrast. Zowel door wat er zich ter plaatse afspeelt als door wat het programma teweegbrengt. Dat is dit jaar niet anders."

Venijn in de staart

"Het is perfect mogelijk dat er in het ene seizoen veel meer vreemdgegaan wordt dan in het andere", zegt ook Barbara Salomon. "Maar 'Temptation Island' is nooit een optelsom van bedscènes geweest, laat dat duidelijk zijn. Liefde, jaloezie, relaties, een inkijk in de wereld van prille twintigers... Daar draait het om. 'Temptation Island' is dan ook nooit saai, want la condition humaine blijft boeiend. En vooral op een eiland. Interessante en spannende verhaallijnen ontstaan altijd en overal waar je mensen samen zet. Voeg daarbij de dynamiek tussen mannen en vrouwen, een paar uitgesproken persoonlijkheden, en je weet dat het fascinerend zal zijn. Hoe zich dat precies ontvouwt, heeft een producent weliswaar niet in de hand. Maar er 'gebeurt' altijd iets. De reeks telt zestien afleveringen en er komt wel degelijk nog een portie drama aan. Misschien zit het venijn in de staart."

'Temptation Island', VIJF, 20.35 uur.