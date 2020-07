Na 50 afleveringen 'Sara' is het nog niet te laat om in te pikken DBJ

02 juli 2020

00u00 0 TV Dertien jaar oud is de telenovelle inmiddels, maar 'Sara' draait nog altijd als een tierelier. Vanavond is met 50 afleveringen een kwart achter de rug, en zijn er nog 150 te gaan. Dat lijkt al een eind op weg, maar het is nog niet te laat om in te pikken.



Op dit moment bevindt Sara - Veerle Baetens in de rol van het lelijke eendje - zich samen met de top van het bedrijf in Turkije voor een fotoshoot. Ze heeft bedrijfsleider Simon (Gert Winckelmans) al enkele keren uit vieze papieren geholpen en verdiende volgens haar baas wel een reisje naar de zon. Al heeft hij vooral een eigen agenda. Simon liet Sara een eigen modebedrijf oprichten om niet verkochte stoffen van zijn firma Présence over te kopen, om zo de verliezen te beperken. Het is die relatie tussen Sara en Simon die uiteraard ook de komende 150 afleveringen centraal zal staan. Sara is tot over haar oren verliefd op de knappe Simon, maar hij gebruikt haar vooral om zijn eigen hachje te redden. Sara wordt zelfs ontslagen bij Présence. Ze zit in zak en as, tot ze een stylist leert kennen die gespecialiseerd is in complete make-overs. Dan wordt opeens alles mogelijk. Intussen blijven ook in het bedrijf zelf de spanningen oplopen. Simons rivaal Alexander de Lannoy (Kürt Rogiers) blijft azen op zijn functie en laat zelfs inbreken in hun eigen bedrijf. Maar ook de romantiek tiert welig tussen Sara's collega's. Loopjongen Thomas (Antony Arandia) en administratiemeisje An (Laurien Van den Broeck) kunnen niet van elkaar afblijven, en ook tussen Sara's 'vake' Hans (Ivan Pecnic) en cateringbazin Lut (Veerle Eyckermans) bloeit er iets moois.

Beter plaatsje

Vanaf deze week is 'Sara' te zien rond half negen en niet meer om 20 uur, omdat 'De kotmadam' zich in het programmaschema na 'Het Nieuws' heeft genesteld. 'Sara' kreeg dus een nog beter plaatsje. Dat zal ze zeker tot en met eind augustus behouden. Nadien neemt 'Familie' zijn vertrouwde plaats terug in en verschuift 'Sara' wellicht naar de vooravond.

'Sara’, 20.25 uur op VTM