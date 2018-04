Na 42 miljoen views op Youtube: daar is Tristan weer met 'Gangnam Style' TDS

27 april 2018

06u00

Bron: VTM 0

Special guest tijdens de derde studioshow van 'Belgium’s Got Talent' vanavond. Tristan, de kleuter die in de tweede reeks van de talentenjacht in 2013 furore maakte met zijn versie van Gangnam Style maakt zijn opwachting. Hij schopte het toen niet alleen tot de finale, maar ook tot YouTube-held met meer dan 42 miljoen views voor zijn auditiefilmpje. Nu, 5 jaar later, waagt Tristan zich opnieuw aan de danspasjes van Psy. Heeft hij de choreografie nog even goed onder de knie? De beelden van toen zijn in ieder geval onvergetelijk.