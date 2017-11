Na 3 jaar aan behandelingen krijgen Sanne en Tom een tweeling in 'Het Gezin' MVO

Op woensdag 8 november volgt er op één weer een nieuwe aflevering van 'Het gezin', waarin acht gezinnen een unieke inkijk geven in hun leven. Na lang wachten is voor Sanne en Tom eindelijk het moment aangebroken dat ze moeder en vader worden. Het koppel heeft drie jaar aan vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan voor Sanne zwanger raakte. De hele zwangerschap lang waren ze bang dat ze hun tweeling zouden verliezen, maar nu is het moment van de waarheid eindelijk aangebroken: de bevalling.