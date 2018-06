Na 27 jaar geen Jerry Springer Show meer: 5 onwaarschijnlijke 'hoogtepunten' met vechtende gasten jv

Bron: Hollywood Reporter 7 TV Ook in ons land roept The Jerry Springer Show bij velen herinneringen van vechtende gasten en in het rond vliegende stoelen op. De security was altijd op post in de studio. Maar na 27 jaar worden er van het zwaar provocerende en vaak seksueel getinte praatprogramma voorlopig geen nieuwe afleveringen meer ingeblikt. Mogelijk het definitieve einde van een controversieel tv-tijdperk.

Jawel, tot voor kort werden er bij NBCUniversal nog altijd nieuwe afleveringen van The Jerry Springer Show opgenomen. Het tabloid tv-programma was tegen eind jaren 90 voor miljoenen mensen overal ter wereld een waar guilty pleasure.

Jerry Springer (74), voormalig nieuwslezer, Democratisch politicus en burgemeester van Cincinnati (Ohio), begon in 1991 met het programma. Aanvankelijk bedoeld als een politieke talkshow ging het al snel, door de tegenvallende kijkcijfers, een plattere richting uit. The Jerry Springer Show werd berucht voor ronkende titels als 'Ik deel de lakens met mijn broer', 'Ik ben hier om met mijn stiefmoeder te trouwen', 'Verliefde homoneven' en 'Ik had een trio met mijn zus'. Incest, overspel, dwergen, onthullingen van zwangerschappen... Het is maar een greep uit de meest geliefde topics.

Die zucht naar sensatie en live conflicten - wat dacht u van een vaderschapstest in de studio? - leidde naar een hoogtepunt van dagelijks bijna 10 miljoen kijkers, waarmee hij toen zelfs even Oprah Winfrey klopte. De figuur van Jerry Springer zelf was dan ook razend populair. Het publiek scandeerde zijn naam telkens als hij opkwam.

Maar The Jerry Springer Show was ook omstreden. Het is geen geheim dat bepaalde incidenten in scène werden gezet en er gebeurde zelfs een moord op de dag dat de episode waarin dader en slachtoffer aan het woord kwamen, werd uitgezonden.

Met de kijkcijfers ging het na de climax uiteindelijk weer bergaf. In 2009 bleven er minder dan twee miljoen geïnteresseerden over. Vandaag zijn dat er gemiddeld 1,7 miljoen, nog altijd een mooi resultaat in het huidige tv-landschap, óók in de VS.

Inmiddels blijkt, volgens The Hollywood Reporter, dat het programma in de herfst verhuist naar de Amerikaanse tv-zender The CW, die enkel een contract afsloot voor heruitzendingen. Het personeel kreeg in april te horen dat er voorlopig geen nieuwe producties gemaakt worden en dat het op zoek moet naar ander werk. Mogelijk verdwijnt zo de 74-jarige Jerry Springer na 27 jaar, 28 seizoenen en bijna 4.000 afleveringen van de buis als presentator van zijn eigen show.

Jerry Springer nam in het verleden zelf meermaals afstand van zijn programma, dat voor hem "geen bevrijdende maatschappelijke waarde" had. In 2000 zei hij aan de pers: "Ik zou er zelf nooit naar kijken, het interesseert mij niet". Hoe dan ook maakt hij deel uit van de Amerikaanse tv-geschiedenis. Tot spijt van wie het benijdt.