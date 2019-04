Na 25 jaar: Kürt Rogiers maakt eindelijk zijn omroepdebuut TDS

12 april 2019

09u01

Bron: VRT 9

Voor de negende keer op rij heet een VTM-boegbeeld de kijkers welkom in de generiek van Van algemeen nut. Wie herkende hem? Het is Kürt Rogiers! Het scheelde niet veel of hij was omroeper geworden bij TV2 van de openbare omroep. 25 jaar geleden deed hij auditie. Steven Van Herreweghe gunt hem een herkansing.

‘Van algemeen nut’, elke donderdag om 20u40 op Eén.