Na 23 jaar met hetzelfde kapsel: Judge Judy krijgt een makeover

13 april 2019

Bron: News Australia 0 TV Er zijn een aantal zekerheden in het leven, zoals belastingen, de dood en het kapsel van Judge Judy. Al mogen we die laatste nu uit het lijstje schrappen, want de tv-rechter heeft zich na 23 jaar een nieuwe stijl laten aanmeten. Tot grote verbazing van haar fans.

Het programma ‘Judge Judy’, waarin rechter Judy geschillen oplost in haar televisierechtbank, bestaat al sinds 1996. En in al die (23) jaren verscheen de kranige dame - die eigenlijk Judith Sheindlin heet - met exact hetzelfde kapsel ten tonele: een korte bruine coupe.

Maar de 76-jarige vrouw heeft het duidelijk gehad met haar look, want in een recente aflevering van haar programma verscheen ze plots met langer haar, dat ze in een paardenstaart had gedaan. Een schokkende gebeurtenis voor haar vele fans: op Twitter ging de foto meteen druk over de tongen. Heel wat mensen vonden het een aangename verandering, al vonden sommigen ook dat het nieuwe kapsel haar een stuk ouder maakt. Niet dat Judy zelf zich iets zou aantrekken van alle commentaar; de rechter staat erom bekend geen geduld te hebben met ‘haters’.

En vindt ze haar nieuwe kapsel toch niet zo geslaagd, dan laat ze zich toch gewoon iets anders knippen. Ze kan het zich in ieder geval permitteren, want de voormalige advocate verkocht in 2017 haar hele archief van meer dan 10.000 afleveringen aan zender CBS. Het leverde haar 95 miljoen dollar op. Daarnaast krijgt ze nog eens 45 miljoen dollar per jaar voor de shows die ze nu nog opneemt. Ze is daarmee volgens Forbes de best betaalde tv-host ter wereld.