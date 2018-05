Na 23 jaar exit van Luc in 'Thuis': "Bij de laatste scène hebben we gehuild" (+ zijn beste momenten) HL

09 mei 2018

20u35 0 TV Maanden op voorhand werd de exit van Luc uit ‘Thuis’ al aangekondigd, maar toch hebben de makers de kijkers in snelheid genomen. Het personage van Mark Willems (70) verdween deze avond uit de serie, maar niet zoals de verhaallijn lang liet vermoeden. De begrafenis zal volgende week wellicht een zeer emotionele aflevering opleveren.

Mark Willems vertolkte al sinds de 65ste aflevering in 1996 de rol van Luc Bomans, de ondernemende zoon van de familie met een sluw karakter. Maar in 2015 was er een serieus kantelmoment in zijn verhaal. Het personage liep na een mislukte zelfmoordpoging hersenschade op en belandde daardoor in een rolstoel.

"Ik had de makers twee jaar geleden al eens gevraagd om Luc na een realistische, maar logische revalidatie uit die rolstoel te halen", zei de acteur al in december. "Anders zou zijn verhaal voor mij en de kijker na een tijdje toch helemaal op zijn. Maar dat zagen de makers niet zitten. Zij vonden Luc interessanter als andersvalide. Twee jaar later zat er nog altijd geen enkele evolutie meer in mijn personage. Ik vind het zo niet meer plezant, want ik kan met Luc geen kant meer op. Ik dreig in routine te vervallen en dat is iets wat een acteur altijd moet vermijden."

En daarom vroeg de acteur in december om na 23 seizoenen uit de reeks te worden geschreven. Dat leek pas over enkele weken op tv te zullen gebeuren. Luc overwoog euthanasie en had de papieren daarvoor al getekend. Na een roadtrip met zijn broer Frank en zoon Lowie naar zijn favoriete bestemming Valencia zou hij zelf voor zijn einde kiezen. Maar zover kwam het niet. Valencia bereikte hij nooit. Na een kampvuur overleed hij deze avond zachtjes en zonder pijn in zijn slaap. Zijn lichaam was blijkbaar op. Gedaan met Luc Bomans.

Leeg gevoel

"23 jaar lang acteren in ‘Thuis’ is niet niks", zegt Mark. "Ik heb het complexe personage Luc zelf mee vormgegeven met zowel egoïstische als sympathieke eigenschappen. Dat fascineerde de kijkers en omgekeerd heb ik dat graag geacteerd. Het was een eer om met zo’n getalenteerde cast te kunnen werken. Ik heb bij heel wat producties gewerkt, maar in Studio Manhattan is de sfeer echt geweldig. Op mijn laatste draaidag kreeg ik een warm applaus en namen we afscheid met een toost. Die waardering voelde goed. Ik ging naar huis met een leeg gevoel: wat raar dat mijn dagen niet meer gevuld zullen worden door ‘Thuis’. Ik heb nu meer tijd om te reizen en me toe te leggen op mijn favoriete hobby, koken. Maar ik heb ook enkele theaterproducties in het vooruitzicht. Mijn einde bij ‘Thuis’ betekent dus niet mijn einde als acteur."

Weinig woorden, veel gevoel

Mathias Vergels, die Lucs zoon speelt, moet nog wennen aan het vertrek van zijn tv-vader. "Ik heb veel bewondering voor de manier waarop Mark Luc Bomans vakkundig neerzette", zegt Mathias. "Tijdens onze scènes samen heeft hij me ook ontzettend veel geleerd. Daarvoor was een simpele blik al genoeg. Iemand die sinds jaar en dag je vader speelt, daar krijg je toch een speciale band mee. Het afscheid, na zijn laatste scène, voelde aan als iets onwezenlijks. We hebben allebei gehuild, weinig gezegd, elkaar omarmd. Toen fluisterde hij me nog iets kleins toe. Zo zijn we altijd geweest: weinig woorden, veel gevoel. Zo moet dat zijn."

Dit zijn de hoogtepunten van Luc in 23 jaar 'Thuis':