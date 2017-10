Na 17 jaar: Linda trekt deur achter zich dicht in 'Familie' Jolien Boeckx

20u40

Bron: VTM 0 Medialaan TV Grote verrassing in 'Familie' daarnet. Na het uitkomen van maandenlange leugens over een terminale hersentumor, trok Linda de deur van de 'Jan & Alleman' achter zich dicht, voorgoed.

'Familie'-kijkers wisten dat Hilde Van Wesepoel na 17 jaar uit de soap was geschrapt, maar wanneer en hoe ze zou vertrekken, bleef een goed bewaard geheim. Tot de aflevering van vanavond dus. "Eind juni is die laatste scène opgenomen. Een zeer heftige dag was dat", vertelt de actrice.

Medialaan

"Alleen al omdat ik na 17 jaar moest afscheid nemen van een soap, die een groot deel van mijn leven was geworden, maar ook om de manier waarop mijn personage vertrekt. Iedereen beliegen: totaal niks voor Linda!"



Linda verzon op het einde van vorig seizoen een terminale hersentumor om haar man, Jan Van den Bossche (Jef De Smedt), terug voor zich te winnen.



Jan wilde namelijk scheiden omdat hij met Viv (Ini Massez), overigens de beste vriendin van Linda, een nieuwe liefde had gevonden.

Medialaan

Een plannetje dat een paar maanden gewerkt heeft, tot nu dus. Linda zat zo verstikt in haar eigen leugens dat ze geen kant meer op kon...

Medialaan

'Familie', elke weekdag om 20.00 uur bij VTM. Lees morgen alles over het vertrek van Hilde Van Wesepoel uit 'Familie' in Het Laatste Nieuws.