N-VA wil 'Vlaanderen Vakantieland' weer op tv

Bron: Belga 342 VRT Saartje Vandendriessche in 'Vlaanderen Vakantieland' TV Manuela Van Werde (N-VA) heeft in het Vlaams parlement een lans gebroken om het Eén-programma 'Vlaanderen Vakantieland' opnieuw op het scherm te brengen. "We blijven op onze honger zitten wat een alternatief voor Vlaanderen Vakantieland betreft", antwoordde minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA).

In zijn jongste beleidsbrief schrijft Ben Weyts dat er een binnenlandcampagne komt om Vlamingen fier te maken op hun Vlaamse meesters. "Vlamingen zijn immers zelf ook ambassadeurs van Vlaanderen als toeristische bestemming."

"Dan moet ik meteen denken aan het perfecte instrument dat er was om Vlaanderen te promoten bij de Vlamingen: 'Vlaanderen Vakantieland'", zei Manuela Van Werde vandaag.

Besparingen

Vlaanderen Vakantieland was vijftien jaar lang een begrip op Eén, maar verdween in 2015 van het scherm als gevolg van de besparingen bij de VRT. De omroep beloofde op zoek te gaan naar een goedkoper alternatief.

"Daar kwam echt alles aan bod wat u in uw beleidsbrief aanhaalt", aldus Van Werde. "Gastronomie, natuur, cultuur, kunst. Ik snap nog altijd niet dat het afgevoerd is, met 1 miljoen kijkers. Het was de perfecte manier om Vlamingen te informeren over wat er in hun regio gebeurde en om Vlaanderen in het algemeen, zelfs België, te promoten."

Van Werde vroeg Ben Weyts om Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) aan te porren nog eens met de VRT te gaan praten. "We blijven op onze honger zitten wat een alternatief voor Vlaanderen Vakantieland betreft", reageerde Weyts. "Wij vinden het ook ontoereikend wat we vandaag op de VRT zien. Het is een spijtige vaststelling."