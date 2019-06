Mysterie opgehelderd: Wim Lybaert vertelt wat er met zijn Columbus gebeurt na de opnames Dieter Bernaers

22 juni 2019

09u34 22 TV Het is dé vraag die vele kijkers zich nu al twee seizoenen stellen: wat gebeurt er met de Columbus nadat Wim Lybaert en zijn gasten na vier dagen zijn aangekomen?

Wim Lybaert: “Garagist Mark, de vorige eigenaar van de bus, komt haar ophalen en rijdt ermee terug naar België. In de Columbus zit een tracker, zo weet hij waar we zijn. Op de ochtend van de laatste opnamedag checkt Mark de locatie en komt - met mijn wagen - in die richting gereden. Onderweg kan hij ons, via een app, heel precies lokaliseren.”

Na de laatste opname zoekt de crew een hotel in de omgeving. ‘s Morgens rijdt Wim zijn gast persoonlijk terug naar huis, met zijn eigen wagen. “Bij de allereerste aflevering, met Filip Peeters, zijn we met de bus teruggereden maar dat was achteraf bekeken niet de beste keuze: ik was stikkapot na vier opnamedagen met weinig slaap. Dan nog 600 kilometer bollen in een trage bus: we hebben snel beslist dat we een andere manier moesten zoeken om veilig terug te keren.”

Los van de vraag wat er gebeurt nadat de camera’s stoppen met draaien, is er nog één heikele kwestie die na elke uitzending opduikt: al die fraaie stopplaatsen zijn toch op voorhand geresearcht? “Met de hand op het hart: er is niéts geresearcht”, zegt Wim. “Het is 100% op de wilden boef. Als we ergens een fraaie plek zien in een wei en er is een boerderij in de buurt, gaan we natuurlijk wel toestemming vragen. Maar een stopplaats is nooit ofte nimmer op voorhand gepland.”