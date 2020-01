Muzikale afsluiter voor ‘Het weer’ SDE

02 januari 2020

06u56 0 TV Vanaf nu geen regionale weerspreuk meer om ‘Het weer' mee af te sluiten, maar eerder een muzikale uitsmijter, passend bij de dagelijkse weervoorspelling. Dat maakte weerman Frank Deboosere (61) gisteren bekend.

Sinds 2017 wordt de kijker van ‘Het weer’ op Eén na het weerpraatje getrakteerd op een regionale weerspreuk - met vertaling in het Algemeen Nederlands. Maar nu het nieuwe decennium is aangebroken, is het tijd voor iets nieuws, moeten Frank Deboosere, Sabine Hagedoren en Bram Verbruggen gedacht hebben. Vanaf nu wordt ‘Het weer’ dus muzikaal afgesloten, met een plaatje dat past bij de weersvoorspelling. Woensdagavond mochten de kijkers dan ook genieten van ‘Door de wind’ van Ingeborg.