Muzikaal eerbetoon aan Marc Van Ranst en het onverzorgde haar van Jens Dendoncker in special van ‘Blijf in uw kot!’ BDB

08 april 2020

23u22

Bron: VTM 0 TV Koen Wauters leidde woensdagavond op VTM een speciale uitzending van ‘Blijf in uw kot!’ in goede banen. In de aflevering bracht Laura Tesoro een muzikaal eerbetoon aan viroloog Marc Van Ranst en zorgde Ingeborg met ‘Gratitude’ voor de nodige rust.

‘Blijf in uw kot’ is sinds de afkondiging van de quarantaine elke weekdag in de voormiddag te zien op VTM. Qmusic-dj Vincent Fierens en een VTM-gezicht steken tijdens de uitzending de Vlamingen een hart onder de riem tijdens de coronacrisis. Op woensdagavond werd een special van het programma uitgezonden met Koen Wauters als gastheer. We zetten de hoogtepunten op een rijtje.

Ruth Beeckmans droomt in een musical van het einde van de lockdown.



Laura Tesoro brengt een muzikale ode aan Marc Van Ranst.



Kato en Tom Dice van The Starlings brengen een akoestische versie van ‘Blinding Lights’ van The Weeknd.



Er zijn klachten binnengekomen over Jens Dendoncker zijn onverzorgd uiterlijk. Vriendin Lauren schiet te hulp.



Rustig de nacht in dankzij ‘Gratitude’ van Ingeborg.



