Muziekinstrumenten op het podium en oude bekenden: dit was het beste uit ‘The Voice’ SD

22 maart 2019

22u25

Bron: VTM 0 TV De teams van Koen Wauters, Alex Callier, Bart Peeters en Natalia beginnen stilaan vol te lopen. “Ik geef mijn resterende plekjes enkel aan het strafste dat nog passeert”, zei Koen al. Daarmee was de lat meteen gelegd voor deze laatste auditiedag van ‘The Voice van Vlaanderen’. Welke talenten krijgen de laatste tickets voor de Knockouts, de tweede, gloednieuwe fase van de wedstrijd?

De achttienjarige Maxim uit Maldegem hoopte de coaches te overtuigen met zijn breekbare pianoversie van ‘I Won’t Complain’ van Benjamin Clementine. Op zijn middelbare school leefde hij zich uit in de schoolband, maar nu hij afgestudeerd is, zocht hij een nieuwe muzikale uitdaging.

Ook Ibe (16, Genk) nam plaats achter de piano. In een coverwedstrijd won hij een gesigneerde gitaar van niemand minder dan Ed Sheeran. Het is dan ook maar passend dat hij voor zijn Blind Audition een nummer van de Britse muzikant koos, ‘Tenerife Sea’.

Ook de 21-jarige talenknobbel Laura uit Sint-Niklaas koos voor een nummer van Ed Sheeran, ‘The A-Team’. Zingen doet deze studente met Spaanse roots voornamelijk in het Engels, maar ze spreekt ook vloeiend Chinees en Duits.

6 jaar geleden vluchtte de 19-jarige Lidia samen met haar familie weg uit Kirgizië. Als ze zingt, vergeet ze al haar problemen. Raakt ze met ‘All At Once’ van Whitney Houston een gevoelige snaar bij de coaches?

“De meest legendarische Battle-kandidaat uit de geschiedenis van ‘The Voice van Vlaanderen’”, zo kondigt An Lemmens Nick (46) aan. Want ja, Nick nam al deel aan het eerste seizoen van ‘The Voice’, waar hij het opnam tegen de drie zusjes Vinken. Met ‘I Wish’ van Stevie Wonder wilde hij iedereen in de studio aan het dansen krijgen.

Entertainer Brent (41) bracht vanavond ‘She Moves Me’ van Kim Wilson. Ook hij was al te zien in het eerste seizoen van ‘The Voice’, waarin hij het opnam tegen postbode Kris. De twee zijn ondertussen vrienden, en Kris komt zijn ex-concurrent dan ook met veel plezier aanmoedigen.

“Ik ga nog eens zot doen”, dacht de 41-jarige Samira bij haar inschrijving. Als klein meisje nam ze deel aan de ‘Soundmixshow’ met Bart Kaëll, maar zingen verdween nadien op een zijspoor. Met ‘All I Ask’ van Adele wilde ze haar muziekcarrière terug aanzwengelen.

Ook Peter (37) kwam niet zonder ervaring het podium op. Hij speelde al in verschillende rockbands en nam zelfs een Nederlandstalige cd op. Voor zijn Blind Audition koos hij toch voor een Engelstalig nummer: ‘Make It Rain’ van Foy Vance.

“Het liefst van al zit ik in de zetel met pizza en chips”. Zingen doet de 16-jarige Julia uit Beerse gelukkig ook graag. Onder luid gejuich van haar beste vriendinnen bracht ze ‘Ex’s & Oh’s’ van Elle King.

Moran (19), die grote fan is van jazz en instrumental, werd door haar mama ingeschreven voor de audities. Voor haar Blind Audition koos ze dan ook voor een soulnummer: ‘Slow Down’ van India.Arie.

Het zangtalent van Rune (17) werd ontdekt door haar beste vriendin. Vanavond bracht ze haar gitaar mee voor een intieme versie van ‘Skyscraper’ van Demi Lovato.

Powerstem en attitude? Uitzendconsulente Zeynep (25) heeft het allebei. Dat vertaalde zich ook in haar excentrieke nummerkeuze, ‘Redbone’ van Childish Gambino.