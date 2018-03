MTV steunt Parkland-protest tegen wapenwet met eerbetoon aan slachtoffers MVO

14 maart 2018

09u44 1 TV MTV onderbreekt woensdagochtend om 10.00 uur (Amerikaanse tijd) haar reguliere programmering 17 minuten. Hiermee steunt de zender een grote protestactie van Amerikaanse tieners tegen de Amerikaanse wapenwetten. Scholieren door het hele land protesteren dan door weg te lopen uit de klas omdat het naar hun mening in de VS te eenvoudig is om aan dodelijke wapens te komen.

MTV eert met de zeventien minuten de zeventien slachtoffers die op 14 februari vielen tijdens een bloedbad in een school in Florida. Het was de meest dodelijke highschoolshooting in de recente Amerikaanse geschiedenis. De dader was een 19-jarige jongen die zijn semi-automatische geweer legaal had gekocht.

De zender zal ook op sociale media ruimschoots aandacht aan het initiatief besteden. MTV doet ook mee op 24 maart aan de March for Our Lives, een groot protest dat slachtoffers en nabestaanden van Parkland in Washington organiseren. Er worden vele honderdduizenden mensen verwacht. Talloze grote sterren, zoals Oprah Winfrey, Steven Spielberg, George Clooney en Justin Bieber, steunen de actie.

