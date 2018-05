MTV staakt opnames 'Catfish' na aanklacht wegens seksueel misbruik van presentator Nev Schulman DBJ

18 mei 2018

08u11

Bron: ANP 0 TV Jongerenzender MTV staakt de opnames van zijn succesprogramma 'Catfish'. Presentator Nev Schulman werd beschuldigd van seksueel misbruik en de zender wil eerst uitzoeken of de klacht gegrond is.

"We nemen deze beschuldigingen heel ernstig", verklaart MTV. "We zijn dan ook volop bezig met een onderzoek of de klacht van het meisje gegrond is. Tot die tijd zetten we de opnames on hold."

Ayissha Morgan, een voormalige deelneemster aan het programma, plaatste deze week een video op YouTube waarin ze beweert dat Nev ongepaste opmerkingen tegen haar maakte tijdens het filmen van de aflevering waarin ze te zien was. Hij zou haar onder meer herhaaldelijk hebben gevraagd naar haar seksuele voorkeur en hebben opgeschept over het formaat van zijn geslachtsdeel. Ook zou hij een productie-assistente hebben lastiggevallen.

"Nooit plaatsgevonden"

"Het gedrag dat wordt beschreven in de video heeft nooit plaatsgevonden en gelukkig is een aantal voormalige collega's die aanwezig waren in die periode bereid om de waarheid aan het licht te brengen", aldus Nev in de verklaring. In Catfish staan Nev en zijn team mensen bij die belogen worden door online geliefden die zich anders voor hebben gedaan dan ze zijn.