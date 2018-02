MTV ontslaat castlid 'Teen Mom' na homofobe uitspraken MVO

21 februari 2018

06u34 0 TV Eén van de deelnemers aan realityshow Teen Mom is door zender MTV de laan uitgestuurd. Aanleiding zijn meerdere tweets van David Eason, de echtgenoot van 'teen mom' Jenelle Evans.

David discussieerde op Twitter met een volger over wapens en de opvoeding van kinderen. Toen de volger suggereerde dat hij zijn kinderen zou leren problemen op te lossen zonder geweld en schelden, antwoordde David: "Wie denk je dat je bent om mij te vertellen hoe ik mijn kinderen moet opvoeden? Waarom ga je de ouders van homo's en transgenders niet iets leren over normbesef. Oh, ik was vergeten dat we dat normaal moeten vinden."

De realityster kreeg daarop de vraag of hij zijn kinderen leert homo's en transgenders te haten. Daarop liet hij weten: "Nee, ik ga ze leren van hen weg te blijven en niet zo te zijn. Als je met honden omgaat, krijg je vlooien." Het account van de vader van drie kinderen is inmiddels verwijderd.

Boze lezers startten al snel een petitie om David en zijn vrouw Jenelle ontslagen te krijgen. Nog voordat zij de 10.000 gewilde handtekeningen hadden verzameld, kwam MTV met een statement tegenover E!. "David Easons opmerkingen komen niet overeen met de standpunten van MTV. Met nog zes weken productie te gaan, hebben we besloten onze relatie met hem per direct te beëindigen."