MTV lanceert eerste seksueel fluïde datingshow: “Geslacht speelt hier geen rol bij het vinden van de liefde” MVO

31 mei 2019

20u34 4 TV MTV schrijft geschiedenis in de wereld datingshows. De deelnemers van ‘Are You The One?’ identificeren zich allemaal als ‘seksueel fluïde’, wat zoveel betekent dat het geslacht van hun potentiële partner voor geen van hen een rol speelt.

‘Are You The One?’ bestaat al langer en is een grote hit op MTV, maar nooit eerder lanceerden ze het concept zonder heteroseksuele koppels. Dat is een primeur voor de hele VS. De zestien kandidaten zullen zich volledig focussen op het karakter van de andere aanwezigen, in de hoop zo de liefde te vinden.

Er hangt echter ook een spelconcept aan vast: relatie-experts maken voor het programma begint enkele ‘perfecte matches’, denk á la ‘Blind Getrouwd’. Ze vertellen de koppels alleen niet wié hun match is. Daar moeten ze zelf naar op zoek. Aan het einde van elke week mogen ze de persoon aangeven van wie zij denken dat het hun perfecte match is. Na die ceremonie vertellen de experts hen hoeveel matches er al juist geraden zijn, maar ze vertellen er niet bij wélke matches juist zijn. Denk á la ‘De Mol’. Het koppel dat het snelst doorheeft dat ze samenhoren, kan aan het einde van de rit een geldprijs van 1 miljoen dollar winnen.