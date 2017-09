MS-patiënt Sven trekt samen met Koen Wauters door woestijn van Jordanië KVE

Bron: Medialaan 0 Medialaan TV Koen Wauters nodigt MS-patiënt Sven uit om zijn ultieme droom te realiseren voor het VTM-programma 'Over Winnaars': een tocht door de Wadi Rum-woestijn in Jordanië. "Naar verluidt één van de mooiste woestijnen ter wereld", aldus Koen.

Sven is 46 en lijdt sinds 2000 aan multiple sclerose. Hierdoor takelen zijn zenuwen en spieren langzaam maar zeker af. Hoewel Sven weet dat hij niet lang meer te leven heeft, is hij een echte levensgenieter. Zijn aanstekelijke lach is daar het bewijs van. Vóór zijn ziekte hield hij enorm van sporten en avontuurlijke reizen. Activiteiten die, nu hij in een rolstoel zit, minder evident zijn. Als kind droomde Sven ervan om ooit de woestijn te zien, maar die droom heeft hij door zijn ziekte opgeborgen. De hitte en het immense zandoppervlak vormen immers een hindernis. Een hindernis die Sven nu samen met Koen zal overwinnen.

Vervolgens vliegt hij samen met hem en begeleider Glenn van vzw U/Turn richting Jordanië. Drijven in de Dode Zee, een spectaculaire rit door het ruwe zand, overnachten in een Bedoeïnenkamp of cultuur opsnuiven in de historische stad Petra: voor Sven wordt plots het onmogelijke mogelijk...

Laatste aflevering van Over Winnaars op maandag 2 oktober om 20u35 bij VTM