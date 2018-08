Morgen in 'Telefacts Zomer': alles mag en niks moet, kinderen worden opgevoed zonder regels SVM

15 augustus 2018

10u35

Bron: Telefacts 0 TV Drie Britse families voeden hun kinderen op zonder regels: ze moeten niet naar school en kiezen zelf wat ze doen, wat ze eten en om hoe laat ze gaan slapen.

Wat dat de kinderen oplevert? "Onafhankelijkheid en vrijheid", antwoordt Lewis Rawnsley als papa van zeven kinderen. "Ze moeten zelf nadenken. Ze hebben de vrijheid om een beslissing te nemen. Als ze iets stoms doen -bijvoorbeeld zichzelf met een hamer slaan- zullen ze merken dat ze pijn hebben."

Volgens de ouders maakt deze opvoeding hun kinderen zelfstandig en ondernemend. Maar er is ook een keerzijde. "Of ik net zo goed kan lezen en schrijven als andere kinderen van mijn leeftijd? Niet echt", aldus de 13-jarige Archie Presley. "Maar ik vind lezen en schrijven toch niet leuk. Als ik iets moet schrijven, spreek ik het gewoon in op mijn gsm. Dat is makkelijk."

