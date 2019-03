Mopperende Engelsman uit ‘Project Axel' overleden AW

02 maart 2019

18u16

Bron: Gazet van Antwerpen 0 TV Graeme, een ietwat grofgebekte mindervalide Engelsman die deelnam aan het tv-programma ‘Project Axel’, is overleden. Hij ontving 10.000 euro van Axel Daeseleire om zo uit de armoede te raken, maar dat mocht niet baten. Iets meer dan een jaar na zijn deelname werden longproblemen de man fataal.

Graeme lag al eventjes in het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen aan de machines waar hij donderdag stierf. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Daarvoor was hij vooral terug te vinden aan het Antwerpse Grand Bazar Shopping Center.



De Engelsman sprong er tijdens het programma op VIER ‘Project Axel’ tussenuit door zijn gemopper en gescheld. Bovendien was de man mindervalide: zijn beide benen geamputeerd waardoor hij in een rolstoel zat. Hij was ook de enige kandidaat die na afloop van het programma nog steeds vaste klant was bij de Antwerpse nachtopvang. Verder vulde hij nooit de nodige papieren in die hem recht gaven op een invaliditeitsuitkering.