Mooi initiatief: 32 artiesten beschilderen verkeersborden voor ‘De Warmste Week’ TDS

17u58

Bron: BELGA 0 KG/VRT/RV TV 32 Vlaamse artiesten hebben 52 verwijderde verkeersborden omgetoverd tot kunstwerk. De Vlaamse Overheid veilt de werken online en schenkt de opbrengst aan de vzw Rondpunt, een organisatie die slachtoffers van verkeersongevallen begeleidt.

Nu 70 kilometer per uur de norm is buiten de bebouwde kom, en niet langer 90 kilometer per uur, kunnen er heel wat borden worden verwijderd. Alleen al op de gewestwegen konden er 16.000 overbodige borden met 70 km/u worden weggenomen.

Enkele tientallen daarvan werden omgevormd tot kunstwerk, door 32 Vlaamse artiesten. Bekende kunstenaars als Jeroom, ZAZA, Jonas Geirnaert en Koen Fillet creëerden van de verwijderde 90 km/uur gewestwegenborden een uniek kunstwerk, elk met hun eigen typische stempel. In het kader van De Warmste Week worden de kunstwerken online op het platform Catawiki geveild en wordt de opbrengst aan het goede doel geschonken.

"Net toen ik het bord kreeg, werden drie fietsers aangereden in Antwerpen", legt Koen Fillet zijn kunstwerk uit. "Het was meteen duidelijk. Ik zou het portret van één van de slachtoffers op het verkeersbord projecteren."

"We verwachten zeker duizenden euro's binnen te halen", zegt Jeroen Tiebout, woordvoerder van minister Weyts. "De waarde van de kunstwerken werd door kenners geschat en gaan pas de deur uit als ze een minimumbedrag halen. Het duurste bord, de roos van Jan De Vliegher, moet minstens 2500 euro opleveren."

Ze worden tot 31 januari tentoongesteld in het Herman Teirlinckgebouw, de nieuwe thuis van de Vlaamse administratie aan Tour en Taxis. Wie er een wil kopen kan tot vrijdag 22 december een bod uitbrengen via het online platform Catawiki.

De verkeersborden werden verfraaid door Andrej Babenko, Claudia Baertsoen, Martin Baeyens, Ronny Broeckx, Beiron Brouwers, Colette Cleeren, Christine Clinckx, Bart De Keyser (Bark Arrows), Jan De Vliegher, Kristien Dirkx, Roman Drowart, Koen Fillet, GAL, Jonas Geirnaert, Tom Hautekiet, Erik Hebberecht, Jamz, Jeroom, Tom Liekens, Yosvany Malagon, Pierre Mertens, Fred Michiels, Albert Pepermans, Leo Reijnders, Filip Schrooyen, Sicko, Bruno Sluydts, Michel Vaerewijck, Anne-Mie Van Kerckhoven, Marie Verdurmen, Peter Vermandere en Zaza.