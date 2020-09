Monster valt als eerste af in ‘The Masked Singer’, maar wie zat er in het pak? Dit waren alle optredens - én hints - van vanavond MVO

18 september 2020

22u22 20 TV Vanavond konden we voor het eerst kijken naar het gloednieuwe VTM-programma ‘ Vanavond konden we voor het eerst kijken naar het gloednieuwe VTM-programma ‘ The Masked Singer ’. Het doel? Ontdekken welke bekende Vlamingen er verscholen zitten onder al die frivole maskers. Elke aflevering nemen we ook afscheid van een kandidaat. Vandaag stuurde men het Monster naar huis. Maar wie wás het monster, eigenlijk?

Wie denk jij dat er verborgen zit in de vreemde kostuums? Vertel het in onze poll!

OPGELET, dit artikel bevat spoilers.

Monster



De eerste afvaller van de acht was het Monster. Monster bracht een versie van ‘Leef’ van André Hazes, maar dat was niet genoeg om het publiek te bekoren. Dat betekende natuurlijk wel dat we meteen mochten weten wié er nu schuilging onder dat masker. Opvallend genoeg ging het niet om een zanger en ook niet over een tv-gezicht! Niemand minder dan politicus Bart Tommelein kwam tevoorschijn van onder al die vacht. De Oostendse burgemeester kon er goed om lachen. Hij is een groot fan van André Hazes en het is niet de eerste keer dat hij een liedje van hem zong voor groot publiek. Eerder deed hij het al op de radio bij Joe. In december 2018 bracht hij daar een eigen versie van ‘Een Beetje Verliefd’.



Benieuwd hoe dit Monster zijn identiteit zo lang geheim kon houden? Ontdek het in ‘Behind The Mask’ op VTM GO.



Aap

De Aap mocht vanavond de kop eraf bijten en maakte haar funky reputatie meteen waar met het hippe ‘Old Town Road’ van Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus. “Dat is Slongs”, denkt speurder Julie Van Den Steen. “Ze schudt wel veel met haar poep, he?” Ook voor het kijkpubliek is Slongs de hoofdverdachte.



Duiker

De duiker sprong in het diepe met een pakkende versie van ‘Dusk Till Dawn’, de monsterhit van Zayn Malik en Sia. “Dat is de stem van een zanger”, merken de speurders meteen op. “Hey, ik herken die stem”, beseft Karen Damen plots. “Is dat niet Stan Van Samang?” Aan het stemgeluid te horen zou ze best wel eens gelijk kunnen hebben. De duiker mag zijn masker echter nog zeker tot volgende week ophouden.



Bekijk alvast een paar hints: wie is de Duiker?



Libelle

De Libelle zong vanavond ‘La Isla Bonita’ van Madonna. Ze verwonderde niet alleen met haar stem, maar ook met haar prachtige lichaam. “Dit is een heel jong meisje, mannen”, verklaart Karen Damen. Niels Destadsbader denkt al meteen te weten om wie het gaat. “Ik weet wie het is. Maar echt... Jens, is dit niet uw madam? Lauren Versnick?” Met haar geschiedenis als model zou dat best kunnen. “Ik dacht dat dus ook”, vult Julie aan. “Kijk naar die billen!” Jens wil het aanvankelijk niet geloven, maar begint dan toch te twijfelen: “Dat kán niet... Als dat waar is, heeft ze mij kéi hard voorgelogen!”



Bekijk alvast de theorie van Niels Destadsbader: is de Libelle het lief van speurder Jens Dendoncker?



Duiveltje

Een duiveltje dat romantische liedjes komt zingen zoals een engeltje? Het kan allemaal in ‘The Masked Singer’. Duiveltje bracht de megahit ‘Someone You Loved’ van de Britse Lewis Capaldi.



Koningin

De koningin deed alle monden openvallen met ‘Unstoppable’ van Sia. Het gaat hier duidelijk om een ervaren podiumbeest. “Dat is perfect, he”, aldus Jens Dendoncker. “Duidelijk een zangeres! Ongelofelijk dat stembereik. Zou het Sandra Kim of Axelle Red kunnen zijn?” Julie twijfelt nog: “Of misschien toch Angèle?”



Otter

De Otter verraste met ‘Bad Guy’, een hit van tienersensatie Billie Eilish. De speurders kwamen al meteen voor een probleem te staan: “Zie je wel, het is een vrouw! Of nee, wacht, toch niet?” Ze zijn er helemaal niet zo zeker van. Niemand durft al een naam te raden tijdens het optreden van de mysterieuze, netjes opgedofte Otter. “Dat moet Sam Bettens zijn”, aldus Sean. “Dat stemgeluid herken ik overal. Al verdenkt de kijker ook Eline De Munck en zelfs Ingeborg. Komen we binnenkort meer te weten?



Wolf

Tot slot was er nog de Wolf. Die koos voor een klassieker: ‘Don’t You’ van Simple Minds. Hoewel de ‘huilende’ wolf goed kan zingen, is Karen meteen zeker van haar stuk: “Dat is geen zanger.” “Nee?”, twijfelt Julie. “Ik vind het wel goed.” Sean D’hondt verdenkt Gene Bervoets ervan dat hij zich onder het pluizige masker verschuilt.



Meer weten over de persoon achter elk masker? Volg na de uitzending van ‘The Masked Singer’ dan ook zeker ‘Behind The Mask’ op VTM GO.



