Monica Lewinsky produceert tv-serie over affaire met Bill Clinton: “Ik aarzelde om toe te zeggen”

07 augustus 2019

21u25

Na de rechtszaak tegen O.J. Simpson en de moord op Gianni Versace, focust het derde seizoen van 'American Crime Story' op de affaire tussen Monica Lewinsky en Bill Clinton. De serie, die bedacht werd door Ryan Murphy, kreeg de titel 'Impeachment: American Crime Story' mee. Verrassend: Monica Lewinsky zelf zal produceren.

Al in 2017 begonnen de geruchten de ronde te doen dat Ryan Murphy voor het derde seizoen van ‘American Crime Story’ zijn oog had laten vallen op het boek ‘A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President’. Het verhaal van de affaire tussen Monica Lewinsky en Bill Clinton dus. Maar volgens Murphy kon de serie niet gemaakt worden zonder Lewinsky’s inmenging. Vorig jaar liepen de twee elkaar tegen het lijf op een feestje in Hollywood. Murphy vertelde de vrouw: “Niemand mag jouw verhaal vertellen buiten jijzelf, en het is vrij walgelijk als ze dat doen. Als jij samen met mij wil produceren, zou ik dat geweldig vinden; maar je zou producent moeten zijn, en je zou er verdomme geld aan moeten verdienen.”

Zijn woorden bleken effect te hebben op Lewinsky, zo schrijft ze in een mededeling aan Vanity Fair. “Ik was terughoudend, en was eerlijk gezegd bang om toe te zeggen. Maar na een uitgebreid etentje met Ryan, begreep ik nog duidelijker hoe toegewijd hij is aan het geven van een stem aan de achtergestelden in al wat hij zo briljant doet. Het is een privilege om met hem en zijn getalenteerde team samen te werken, en ik ben geprivilegieerd dat ik deze kans krijg.” Ze vervolgt: “Mensen vertellen mijn deel van het verhaal al tientallen jaren. Maar pas een paar jaar geleden durf ik mijn verhaal helemaal terug op te eisen, bijna twintig jaar na de feiten.”

Sarah Paulson speelt Linda Tripp, Beanie Feldstein zal Lewinsky vertolken en Annaleigh Ashford Paula Jones. Wie de Clintons zal spelen, is nog niet bekend.