Exclusief voor abonnees Monacovrouw Sylvie raakte zwaar verminkt bij een gasontploffing: “In de spiegel zag ik dat de helft van mijn gezicht weg was” JR

27 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV Het buitenbeentje bij ‘Monacovrouwen’. Dat is Sylvie Ernalsteen, alias DJ Grace. Op Facebook is ze 36. “Maar in het echt een paar jaar ouder”, zo vertelt ze in Dag Allemaal. De Antwerpse raakte zwaar verminkt bij een gasontploffing, en begon een nieuw leven in Monaco als vastgoedmakelaar en deejay. “Ja, ik leef in een fake wereld, maar hier schijnt de zon tenminste altijd.”

Vandaag komt de grote droom van Sylvie uit. “Ik heb altijd al in Dag Allemaal willen staan”, glundert ze. Net als haar grote voorbeeld Astrid Coppens gooit ze er regelmatig een flard Engels door. “Ik ben ook superexcited dat ik op tv kom in Vlaanderen. We hebben drie weken intensief gefilmd, ik mis de opnamecrew nu al.” Sylvie is ervan overtuigd dat haar levensverhaal heel veel mensen zal boeien. “Ik denk dat ik veel te vertellen heb”, zegt ze geestdriftig, “want ik ben begonnen met niets en toch maak ik nu mijn wildste dromen waar. Gewoon door vol te houden en in mezelf te geloven. Ik wil tonen dat je het héél ver kan schoppen, zelfs als je iets heel ergs hebt meegemaakt zoals ik.”

Jij kreeg een zware tegenslag te verwerken net toen je volwassen leven uit de startblokken schoot.

“Ja, op m’n 21ste raakte ik zwaar verbrand door een gasontploffing. Ik was net ontdekt door een manager die de meidengroep Wild had opgericht en ik was Miss België-finaliste. Ik werkte ook als model voor Versuz.”

Alles zat mee, maar toen sloeg ’t noodlot toe.

“Toen ik op een dag thuiskwam en het licht aanstak in mijn appartement, ontplofte alles. Ik woonde er nog maar twee maanden. Mijn handen, aangezicht en been stonden in brand. Een buur riep dat ik onder de douche moest gaan staan en terwijl ik naar de badkamer liep, zag ik in in een spiegel dat de helft van mijn gezicht wég was. Toen ik de ambulance hoorde, ben ik flauwgevallen.”

