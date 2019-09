Monacovrouw Anne-Françoise verloor haar man in een heftige helikoptercrash: “Mijn kuisvrouw belde me met het nieuws” KDL

27 september 2019

21u31

Bron: VIJF 0 TV Anne-Françoise, die te zien is in het VIJF-programma ‘Monacovrouwen’ had alles: een perfect gezin, een prachtig huis, een geweldige job en de liefde van haar leven. Tot die ene fatale dag.

“Mijn man zijn hobby was helikoptervliegen”, vertelt Anne-François. “Hij was lid van de aéroclub hier in Monaco en had me die ochtend afgezet aan de luchthaven, want ik ging naar België om mijn papa te bezoeken die darmkanker had. Het is heel straf, want mijn poetsvrouw, wiens man op de helihaven werkte, belde me. Ze zei: ‘mijn man heeft mij gebeld en hij denkt dat de helikopter van je man is neergestort.’ Ik wist nog niet officieel wat er was gebeurd en ik heb direct mijn drie kinderen gepakt en gezegd: ‘papa nam heel graag risico’s. Hij had die adrenaline ook nodig, zoals ik, maar deze keer is het verkeerd afgelopen.’ De kleinste zei nog: ‘gaan we papa niet meer zien?’. Ik zei: ‘nee, we gaan hem niet meer echt kunnen zien.’ Ik wist het zelf niet, maar ik had het gevoeld.’

‘Het was een heel emotioneel moment’, gaat Anne-Françoise verder met tranen in haar ogen. ‘Daar moet je doorheen. Maar ik ben eroverheen. Het is niet omdat je af en toe wat tranen laat... Ik denk dat mijn kinderen mij nooit hebben zien huilen.”

