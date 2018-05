Mogelijke spoiler: wie sterft en wie overleeft het laatste seizoen van 'Game of Thrones'? Dit nieuwe algoritme weet het TC

11 mei 2018

13u20 0 TV Terwijl bij ons het zevende seizoen nog volop loopt op Q2, wordt er wereldwijd wel al volop uitgekeken naar het achtste en laatste seizoen van 'Game of Thrones'. Wat de fans vooral bezighoudt: welke personages zullen overleven en welke niet? Een nieuw algoritme van een datawetenschapper uit Boston rekende het antwoord uit.

Wetenschapper Taylor Larkin van het in Boston gevestigde DataRobot schreef een complex algoritme om te berekenen wie het achtste seizoen zal overleven en wie zal sterven. Larkin bestudeerde daarvoor meer dan 2.000 levende en dode personages uit de boeken en de tv-reeks. Hij analyseerde hun eigenschappen en bekeek wat voor soort personages meer kans maken om schielijk te overlijden dan andere. Zo blijken vrouwen makkelijker te overleven dan mannen, gaan oudere personages makkelijker voor de bijl, lopen sommige families meer risico dan andere (Targaryens leggen bijvoorbeeld nogal makkelijk het loodje) en zijn er families die moeten uitsterven om anderen te laten overleven. Larkin gooide al deze data in zijn computer en liet die een kansberekening maken om te bepalen welke personages het meest kans maken om rustige oude dag te beleven. Hieronder lees je de resultaten. Met gevaar voor spoilers, uiteraard.

De resultaten

De belangrijkste personages die, volgens het algoritme, vermoedelijk zullen sterven zijn: Daenerys Targaryen (83,77 % kans), Jaime Lannister (72,91%), Tyrion Lannister (70,76%), Bran Stark (66,02%), Cersei Lannister (60,39%), Jon Snow (58,99%), Euron Greyjoy (54,95%), Sansa Stark (50,28%), Arya Stark (49,04%) en Gendry (39,87%). Deze berekening is uiteraard puur wetenschappelijk, zuiver op basis van de beschikbare data. Maar zoals iedereen weet is 'GoT' niet echt een voorspelbare reeks en durven de schrijvers al eens met onverwachte plotwendingen aan te draven. Fans van de khaleesi hoeven dus nog niet te wanhopen: het zou best kunnen dat Daenerys overleeft en nog lang en gelukkig met haar draakjes over Westeros zal heersen.