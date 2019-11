Mogelijk spin-off ‘La Casa de Papel’ in de maak SDE

21 november 2019

10u00

Bron: RTL Boulevard 1 TV Netflix denkt erover na om een spin-off van hitserie ‘La Casa de Papel' te maken. Dat vertelde producent Jesús Colmenar tijdens een bijeenkomst met de fans. Om welk personage de spin-off zou gaan draaien, is nog niet duidelijk.

De Spaanse reeks ‘La Casa de Papel’ is een van de meest populaire series op Netflix. Geen wonder dus dat er nagedacht wordt over een mogelijk spin-off. Maar over wie de reeks zal gaan, dat wilde producent Colmenar nog niet verklappen. “Die informatie zou ons ons leven kosten", grapte hij tijdens een bijeenkomst met de fans. Die verkozen echter het personage Berlin, dat gespeeld wordt door Pedro Alonso. De acteur was ook aanwezig op de bijeenkomst, maar liet niet in zijn kaarten kijken. Volgens hem zou elk personage een spin-off verdienen. “Iedereen heeft zoveel kracht gekregen, dat we bijna een spin-off van ieder karakter zouden kunnen maken”, liet hij optekenen.

Er werd wel een tipje van de sluier opgelicht over het vierde seizoen van ‘La Casa de Papel’, dat in januari op Netflix te zien zal zijn. “Het vierde seizoen wordt moeilijker. Het wordt moeilijker voor de kijker”, klonk het mysterieus. En Colmenar voegde er nog aan toe: “De enige reden dat we een derde en vierde seizoen hebben gemaakt, is omdat we het groter wilden maken. Daarin was de feedback van fans op social media erg belangrijk. Als we geen belangrijke reden hadden gevonden en het verhaal niet hadden kunnen aanpassen om verder te gaan, waren we niet teruggekeerd.”