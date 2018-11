Moet Julie Colpaert eindelijk het onderspit delven? Dit was aflevering 12 van ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

05 november 2018

22u45 0 TV Het is - voorlopig - over en uit voor VTM-journaliste Julie Colpaert. Ze haalde geen twaalfde zege in ‘De Slimste Mens ter Wereld’, maar is na haar record van de meeste deelnames wel zeker van een ticket voor de finaleweken van de VIER-quiz. Julie moest de duimen leggen voor een alweer beresterke Boris Van Severen. Twee deelnames, twee straffe zeges. In de gaten houden, die man, want hij is ook al bijna zeker van de finaleweken en zou daar wel eens een gooi kunnen doen naar de titel van ‘Slimste Mens’.

Toeval of niet, maar de makers van ‘De Slimste Mens’ maakten het Julie Colpaert de voorbije afleveringen absoluut niet gemakkelijk. StuBru-stem Michèle Cuvelier verbeterde het scorerecord, het duo Victor Verhulst-Clara Cleymans was top en ook Frank Boeckx was een sterke tegenstander. Maar Julie blééf winnen. Tot acteur Boris Van Severen zijn entrée maakte en meteen twee overwinningen op rij bij elkaar sprokkelde. Colpaert zag de bui al hangen, zeker met de komst van advocaat Omar Souidi.

Van Severen was na zijn eerste overwinning opnieuw outstanding, Souidi héél degelijk. En Colpaert? Die was duidelijk moe. Wellicht was ze hét ook een beetje moe, want ze had de ‘vloek van de elfde’ overleefd en is met twaalf deelnames de langst spelende kandidate ooit. De decompressie, de opeenstapeling van lange avonden en het gevoel dat iedereen het stilaan welletjes vond, wogen net te zwaar door om nog écht uit te blinken.

De komische noot werd verzorgd door juryleden Adriaan Van den Hoof en Wim Opbrouck:

Gestapo

De heren gaven Julie al snel een achterstand, al gaf ze zich niet zomaar gewonnen. Ze eindigde weliswaar laatste, maar verkocht haar vel duur in de finale tegen Souidi. Ze werkte netjes haar achterstand weg, maar had de brute pech dat Souidi bij een stand van 67-79 als master in de rechten rustig bleef en vier goede antwoorden wist te bedenken over ‘gestapo’. “Applaus voor Herman Göring. ’t Is een tijdje geleden”, stelde Erik Van Looy vast.

Exit Julie Colpaert dus. Voor het eerst sinds de start van het zestiende seizoen zal ze niet meer aantreden. In de plaats zullen de twee heren, Van Severen en Souidi, het misschien wel eens tot een goed verbond kunnen schoppen. Wedden dat de Nederlandse cabaretière Brigitte Kaandorp meteen hun eerste slachtoffer wordt?

Erik had zijn handen vol met een nerveuze Wim Opbrouck:

De leukste quotes

Souidi (over uitspraak van zijn naam): “Swiedie uitgesproken. Sommigen noemen me Sweetie, maar dat is niet in de rechtzaal.”

Souidi (die Antwerp-suppporter is): “Ik ben naar een andere tribune verhuisd. Ik had tussen de supporters ook heel wat cliënten en na verloop van tijd was het meer consultatie dan een voetbalwedstrijd. Dat was niet zo aangenaam.”

Souidi (over zijn stoeferke): “Ik stoef niet zo graag. Ik ben advocaat.”

Souidi: “Soms zijn het grote deugnieten”. (Zo omschrijft meester Souidi zijn cliënten, die wel eens in de gevangenis zitten).

Van Looy (over Julie): “Uitgerekend iemand van VTM, de concurrentie, komt hier het record verbreken. Knap gespeeld.”

Wim Opbrouck: “Gij denkt dat Stefaan Degand de ergste is. Niet dus. Snorrie, excuseer ’t is mijn eerste keer condoomernietaantoe ’t was spermaleur ben zemelachtig…”

Opbrouck (over zijn eerste deelname): “Ik mocht niet van mijn manager. Wie dat is? Ik doe mijn eigen management.”

Nieuwkomer Omar Souidi maakte meteen indruk met een sterk parfum:

Kantelmomenten

Julie kan niet scoren tijdens de openingsronde. Ze zet een en ander recht met een prima ‘Open deur’-ronde, waarin ze alles weet over ontharen.

In de ‘Puzzel’-ronde kantelt het voor Julie. Omar Souidi is heel snel en goed; Julie weet maar één antwoord en verliest veel tijd. Boris Van Severen haalt haar extra seconden binnen en puzzelt dan zelf ook sterk.

Colpaert zet alweer één en ander recht met een perfecte fotoronde, maar ook Boris en Omar spelen bijzonder sterk.

Omar opent de filmpjesronde met een perfecte score. Julie weet na haar filmpje maar drie antwoorden en ziet hoe Boris 40 seconden pikt en zelf ook 4 antwoorden weet. Julie haalt nog eens 50 seconden binnen, maar eindigt toch derde.

In de finale zijn Omar en Julie aan elkaar gewaagd. Bij de vraag over Frank Raes maakt ze een foutje door wél Eén en Canvas te vernoemen, maar niet de VRT. Die 20 seconden komen haar duur te staan. Met nog 79 seconden op de teller weet Omar plots 4 goede antwoorden over de ‘gestapo’. Exit Julie na twaalf deelnames.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Boris Van Severen 478 sec.

2. Omar Souidi 364 sec.

3. Julie Colpaert 316 sec.

De stand

1. Julie Colpaert: 12 deelnames 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Saïd Boumazoughe: 3 deelnames 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Viktor Verhulst: 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Michèle Cuvelier: 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Boris Van Severen: 2 deelnames 2 overwinningen

5. Guy T’Sjoen: 2 deelnames 1 overwinning, 1 finale verloren

6. Liesa Naert: 2 deelnames 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

De Nederlandse cabaretière Brigitte Kaandorp