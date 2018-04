Moeilijk moment voor mama: kleine Mauro moet onder narcose in 'Helden van de Kinderkliniek' SD

04 april 2018

10u06

Bron: VTM 0 TV In het kinderziekenhuis van het UZA staan 172 zorgverleners klaar om elke dag voor de kleinste helden te zorgen. Jaarlijks worden 2600 kinderen opgenomen, en in de derde aflevering van 'Helden van de Kinderkliniek' zijn Alana, Mauro en Emilia drie van hen.

De vrolijke Alana is nog maar 8, maar zit in een vervroegde puberteit en dat is een reden tot ongerustheid voor het team van de kinderkliniek. Kinderoncoloog Joris Verlooy vreest voor een hersentumor die de hormonenhuishouding verstoort. Met een lumbaalpunctie en een scan van de hersenen wil hij zekerheid krijgen.

De kleine Mauro is amper 5 jaar, maar heeft al jaren last van ernstige ontstekingen aan de nier. Tijdens een operatie zal de zieke nier verwijderd worden. Mauro zelf blijft er rustig onder, maar voor zijn mama is het een heel emotioneel moment. Ze kan maar moeilijk afscheid van hem nemen als hij onder narcose moet.

Bij Emilia, amper 9 maanden oud, zijn de schedelnaden te vroeg toegegroeid. Als er niet wordt ingegrepen, kan de schedel niet meegroeien met de hersenen. Het team van neurochirurg Mania De Praeter zal daarom een stuk uit de schedel halen en dan op de goede plaats terugzetten. Voor de ouders is het schrikken als ze hun dochter terugzien, want haar gezicht is blauw en gezwollen.

