Moeder van Liza doet pijnlijke ontdekking in ‘Forever Young’: “Acht jaar later is er nog steeds geen nierdialyse mogelijk” DBJ

06 november 2019

21u25

Bron: VIER 0 TV Liza Geens was twintig toen ze in 2011 naar Ghana vertrok. Ze werd er ernstig ziek en keerde nooit terug. In ‘Forever Young’ is vanavond te zien hoe haar ouders voor het eerst naar daar trekken. Ze gaan op bezoek bij de arts die Liza voor het laatst behandelde. Door infrastructurele problemen kon hij niets voor haar doen. Tot op vandaag zijn deze problemen nog niet opgelost.

In de eerste aflevering van ‘Forever Young’ is te zien hoe Georges (63) en Nicole - samen met presentatrice Frances Lefebure - voor het eerst sinds de dood van Liza naar Ghana afreizen. De vrolijke twintiger vloog er acht jaar geleden heen om vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis. Wanneer ze herhaaldelijk ziek werd, dachten de dokters dat het om malaria ging, terwijl ze eigenlijk kampte met een zware maag-darminfectie. Liza kreeg verkeerde medicatie toegediend en wanneer ze na een tijdje ‘s nachts doodziek wakker werd, was er in het lokale ziekenhuis geen toestel om een nierdialyse uit te voeren. Liza werd nog overvlogen naar de Ghanese hoofdstad Accra, maar ze overleed daar in de dialysezaal van het militair hospitaal. Er kon geen hulp meer baten.