Moeder van Jessy (van The Mackenzie) treedt aan in ‘The Voice Senior’: "Ik heb haar leren zingen, nu heeft ze mij ingeschreven" Redactie

14 december 2018

00u00 0 TV Twintig jaar nadat Jessy met The Mackenzie de monsterhit 'Innocence' scoorde, gooit moeder Rita (65) haar troeven in de strijd bij 'The Voice Senior'. Haar debuut is het niet, want ze zong vroeger nog in het orkest van Willy Sommers én leerde dochterlief zingen. "En nu heeft zij mij ingeschreven", lacht Rita.

'It feels so good, come on and take me. It feels so good, I feel like an angel' gaan we Rita Roelandt (65) vanavond niet horen zingen. "Dance zoals ons Jessy is niets voor mij, hoor", lacht ze. Zingen en performen, dát wel. "Ik ben een echt podiumbeest geweest, net zoals mijn dochter. Tot tien jaar geleden, toen ben ik gestopt, omdat mijn voltijdse job als logistiek assistente in het ziekenhuis niet meer te combineren viel met optreden."

Vandaag is Rita al vijf jaar met pensioen en zingt ze thuis nog dagelijks "met de karaoke-app op mijn iPhone". Reden genoeg om haar in te schrijven voor 'The Voice Senior', dacht dochter Jessy. "Ik wist echt van niks, hé. Jessy heeft alles achter mijn rug geregeld", lacht Rita. "Een week voor de blind auditions kreeg ik een berichtje van VTM met 'Proficiat, je bent geselecteerd voor 'The Voice Senior'!' (lacht) Zelf zou ik me nóóit ingeschreven hebben, want wie zit er nu nog te wachten op iemand van 65 die zingt? Maar ik moet nu wel toegeven dat ik content ben dat Jessy me ingeschreven heeft."

De coaches en de kijkers thuis zijn vanavond ongetwijfeld ook blij, want Rita blaast ze met 'At Last' van haar grote idool Etta James zonder enige moeite omver. Waar dochter Jessy haar zangtalent heeft gehaald, weten we nu dus ook meteen. "Tja, ik ben op mijn 16de begonnen met zingen en ben nooit gestopt", lacht Rita. "Op mijn 19de heb ik nog zanglessen gevolgd bij een operazangeres. Die trucjes pas ik nog steeds toe."

Alter ego Jennifer

In de jaren 70 bracht Rita nog wat plaatjes uit onder de artiestennaam Jennifer, nadien zong ze in coverbandjes én bij Willy Sommers. "Samen met mijn ex-man, de papa van Jessy, heb ik toch wel vier jaar bij Willy gezongen. Dat was in de jaren 80. Willy heeft uiteindelijk nog een liedje gemaakt met Jessy, die toen amper 8 jaar oud was. Ik wist toen al dat ze onze genen had."

Jessy tourt volgens mama Rita nog steeds de wereld rond met haar danssensatie. "Elk weekend treedt ze op in Schotland, Spanje, Engeland, ze zit overal. In 65 landen is 'Innocence' destijds uitgebracht en nog steeds kan ze de vruchten plukken van dat enorme succes van toen." Jaloers op haar dochter is de mama niet. "Integendeel! Ik ben blij dat ze van zingen haar beroep heeft kunnen maken. Ik droomde er ook van, maar in mijn tijd was dat gewoon niet haalbaar. Toen Jessy mij zei dat zingen haar grote droom was, heb ik haar voor de volle honderd procent daarin gesteund." Nu hopen dat Rita's droom nog in vervulling gaat. "Ik hoop ver te geraken in 'The Voice Senior'. Maar dé kers op de taart zou een tour langs verschillende culturele centra zijn én om dan nog eens samen met ons Jessy het podium te delen."