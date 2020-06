Modelijn Maxime Meiland komt regelrecht van AliExpress Suzanne Borgdorff

26 juni 2020

17u35

Bron: AD 4 TV Monciel, de modelijn die de Nederlandse Maxime Meiland (24) vandaag vanuit Frankrijk lanceerde, is niet helemaal van haar hand. Een aantal items zijn met een muisklik te bestellen via AliExpress, een webwinkel waar Chinese particulieren of kleine bedrijven hun waar aanbieden. Kleding daar bemachtigen is bovendien een stuk goedkoper dan bij Monciel.

Maxime laat op haar website trots weten dat kleding altijd al haar passie is geweest. Daarom volgde ze een modeopleiding in Haarlem. “Waarna het verlangen naar een eigen kledinglijn alleen maar groeide”, zegt ze. Nu ze met haar ouders Martien en Erica en dochter Claire in Frankrijk woont, vond ze haar inspiratie in de klassieke Franse stijl. Dat leidde naar eigen zeggen tot ‘chateau-waardige items’. “De collectie heb ik ontworpen/geselecteerd naar items en vormen die ik zelf mis op de huidige markt. Omdat de items verschillende stijlen bevatten is er voor ieder wat wils.”

Bij Monciel (Frans voor ‘mijn hemel’) vind je wollen jurkjes, felgekleurde blazers en een blouse met pofmouwtjes. Voor een groen jasje van velvetstof vraagt Maxime 129 euro, maar wie goed zoekt op AliExpress vindt daar hetzelfde item voor slechts 50 dollar (zo’n 44 euro). Het enige dat de Meilandtelg aan haar jasje liet veranderen, was de merknaam op de borstzak. Ook een wollen trui met hartjesmotief en een roze jurkje zijn op AliExpress te vinden.

Toen Maxime in april al een deel van haar collectie liet zien in een aflevering van ‘Chateau Meiland’, viel het kopieergedrag oplettende kijkers al op. Maxime liet toen via haar management weten dat de kledingstukken afkomstig zijn uit een fabriek in China en dat de blondine deze aanpast naar eigen smaak. “Door bijvoorbeeld de lengte te veranderen, of andere knoopjes of een ander ceintuur.” Daar blijft haar woordvoerster vandaag bij. Maxime heeft bij het maken van haar kledinglijn drie categorieën gehanteerd: ‘ontworpen', ‘van een model uitgegaan’ en ‘kleine aanpassingen gedaan’. De items van AliExpress vallen onder de laatste categorie.