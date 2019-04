Model Cesar Casier (30): “Ik compenseer mijn gebrek aan studies door tv mét inhoud” Dennis Guilliams

14 april 2019

09u08 0 TV Iedere week peilen we in ‘BV kijkt TV’ naar het kijkgedrag van een Bekende Vlaming. Deze week: internationaal model Cesar Casier (30)

“In mijn jeugd was ik verslaafd aan ‘Thuis’, ‘Wittekerke’ en ‘Westenwind’, maar tegenwoordig boeien Vlaamse series me niet meer. Ik kijk liever naar documentaires of programma’s waar ik iets van opsteek. Idem voor boeken: ze moeten ontspannend én educatief zijn. Door mijn modellenwerk heb ik niet kunnen voortstuderen en ik wil dat compenseren door tv met inhoud.”

“Veel water maar geen weegschaal”

“Ik drink makkelijk twee à drie liter water per dag, óók voor de buis. Zotter dan een tas thee wordt het niet. Alcohol vind ik wel gezellig voor de weekends met vrienden, maar ik voel zeker niet de behoefte om het dagelijks te drinken. Is er niks op de buis, dan kruip ik om 21 uur in bed. Liever dat dan naar brol te kijken en te beginnen snoepen. Soms maak ik het gezellig met chips of chocolade, maar da’s eerder uitzondering. Eigenlijk eet ik de hele dag door, maar vooral gezonde dingen. Een weegschaal heb ik niet in huis. Nooit gehad!”

“Vrouwen die koken”

“Als liefhebber van gezond troostvoedsel kijk ik graag naar kookprogramma’s. Sofie Dumont vind ik echt rock-’n-roll. Ze is een goeie vriendin van mij. Ook heb ik een boon voor Nigella Lawson. Op Netflix vind ik de docuserie ‘Chef’s Table’ dan weer lekker... euh... leuk om naar te kijken.”

“Betere films en Amerikaanse talkshows”

“Als filmfreak droom ik van een homecinema, maar het zal helaas bij fantaseren blijven. (lacht) Ik hou vooral van de betere film. Liever een spannende thriller van Martin Scorsese, dan een dwaze komedie met Cameron Diaz. Dat, én popcorn... Voor mijn werk overnacht ik vaak alleen op hotel, en dan zoek ik via YouTube naar interessante talkshows. Jimmy Fallon en Ellen DeGeneres zijn altijd lachen.

Ook vree wijs: wereldsterren zoals Adele of Madonna die de longen uit hun lijf zingen in ‘Carpool Karaoke’. Maar ook met een goede serie straf je mij niet. ‘Ozark’ en ‘Homeland’ vind ik fantastisch. Idem voor ‘La Casa de Papel’ (allemaal op Netflix, red.).”

“Geobsedeerd door The Kardashians”

“Ik heb een bloedhekel aan trash-tv genre ‘Temptation Island’, maar er is één uitzondering: ‘Keeping Up with the Kardashians’. Dat zijn als het ware mijn beste vriendinnen. Ik volg hen állemaal op Instagram, ook al zijn het echte drama queens. Er zijn mensen die Kim Kardashian een hersenloos vat vinden, maar mij intrigeert het hoe ze zichzelf met hard werken in de schijnwerpers zet.”

KIJKT HOEVEEL?

“Amper. Toen ik in New York woonde, had ik zelfs geen tv. Ik ga wél vaak naar de bioscoop.”

AANTAL TV’S THUIS?

“Eén mini-tv. Een groot scherm vind ik lelijk in een interieur.”

HOE EN WAAR?

“In de hoek van mijn sofa of op hotel. Thuis ben ik tegen tv op de slaapkamer.”

MET WIE?

“Met mijn lief of in mijn uppie. Ik ben ook graag alleen; een voordeel als model.”

ZAPT WEG VAN...

“De domme, lelijke mensen in ‘Komen Eten’ of op ‘Temptation Island’. Dat wil ik niét op mijn netvlies.”

MIJN TV-TIP

“’Kan Iedereen Nog Volgen?’ met Lieven Scheire is leuk om naar te kijken én je leert er wat van bij.”

