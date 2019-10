MNM-stem Lotte ‘Seksuolotte’ Vanwezemael debuteert in ‘De Slimste Mens ter Wereld’: “Ik wil altijd winnen, en ik ga daar ver in. Tot valsspelen toe” SDE

Bij de luisteraars van MNM is ze vooral bekend als Seksuolotte, maar deze week leert ook het grote publiek haar kennen onder haar echte naam: Lotte Vanwezemael (27). De radiostem maakt haar tv-debuut in 'De Slimste Mens ter Wereld'. "Seksmopjes van Erik? Ik zal mijn mannetje wel staan!", klinkt het in Story.

Elk jaar pakt ‘De Slimste Mens ter Wereld’ uit met enkele BV’s die bij het brede publiek nog moeten doorbreken. Dit jaar is Lotte Vanwezemael zo iemand. Nochtans maakt ze al een tijdje het mooie weer op MNM, waar ze in ‘Generation M’ onder haar alias Seksuolotte vragen van luisteraars beantwoordt. Sinds kort heeft ze samen met Dorianne Aussems zelfs haar eigen programma op de zender: ‘Hot N Cold’. En er komt ook nog een boek aan. Over seks en relaties, uiteraard. Erik Van Looy heeft ongetwijfeld zijn arsenaal aan seksmopjes al goed voorbereid. “Tja, daar kan ik niet onderuit”, zegt Lotte. “Deze job vraag er natuurlijk om. Ook bij MNM krijg ik er regelmatig te horen, dus ik kan er zeker tegen. Maar ik zal zeker ook mijn mannetje staan, hoor. Ik ben assertief genoeg!”

Dat zal nodig zijn in de quiz. Heb je geen zenuwen?

Toch wel. Gelukkig heb ik gehoord dat ze de tijd nemen om ervoor te zorgen dat je je op je gemak voelt en dat de sfeer door de mopjes wat luchtiger wordt. We zullen zien!

En heb je geen schrik voor de camera? Televisie is nog iets anders dan radio.

De camera’s zijn normaal gezien niet zichtbaar, dus dat baart me geen zorgen. Maar daar zitten en het spel op zich zullen wel voor stress zorgen. Ik ben heel competitief en wil het dan ook goed doen. Ik speel heel graag spelletjes en ga altijd voor de winst. En tot spijt van andere mensen ga ik daar ook ver in, tot valsspelen toe. Gelukkig kan dat niet bij ‘De Slimste Mens’ (lacht).

Er zijn wel andere slinkse manieren om te winnen, natuurlijk.

Klopt. Ik wil er sowieso heel hard voor gaan. Als ik me in de finale moet laten zakken om te kunnen winnen, ga ik dat zeker doen. Het hoort erbij, hoe vervelend het ook is. Maar ik heb me wel voorgenomen om bijvoorbeeld bij een fotoronde waarvan ik niets weet, niet gewoon ‘stop, stop, stop’ te roepen zodat mijn medekandidaten de kans niet krijgen om de beelden te zien. Dat is tactisch misschien heel goed, maar dan voel ik me zo gemeen. Dat zou ik nooit doen. Bij de fotoronde zou ik ze dus misschien een kans geven, maar in de finale zou ik dan weer wel wat harder zijn.

FRISSER GEHEUGEN

Je bent 27, nog vrij jong. Dat kan zowel een voordeel als een nadeel zijn.

Ik denk dat het in mijn voordeel speelt dat ik toch nog wat energieker en gedrevener ben en dat mijn geheugen nog iets frisser is dan bij de oudere kandidaten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Jaak Van Assche. Die heeft misschien meer levenservaring, maar het zou best kunnen dat hij trager reageert. Wat seconden betreft heb ik daar dan een voordeel.

Maar zijn kennis over geschiedenis is wellicht wel groter.

Ja, dat is dus een groot nadeel. Wat voor 2000 gebeurde, heb ik niet bewust meegemaakt. Toen was ik totaal niet bezig met actualiteit. Ik heb dat dus moeten opfrissen. Ik heb mijn collega Peter Van de Veire, die vorig jaar won, ook tips gevraagd over hoe ik me het beste kon voorbereiden.

CRUCIALE MOMENT

Wie zijn je grootste concurrenten?

Dan denk ik meteen aan Philippe Geubels. Hij heeft natuurlijk al eens deelgenomen en dat is toen niet zo goed verlopen, maar hij zat zo lang in de juryploeg en hij kent het spel zo goed. Daarnaast is hij komiek: hij moet de actualiteit goed kennen om in zijn shows te gebruiken. Van hem ben ik dus wel een beetje bang. Maar er zitten nog wel meer kleppers tussen: Bart Schols bijvoorbeeld, of Jeroen Meus en Lieven Scheire, al weet ik niet of de kennis van die laatste verder gaat dan zijn vakgebied. Er is stevige concurrentie, ja. Ze hebben goede kandidaten gekozen.

Ook je MNM-collega Laura Govaerts doet mee.

Het is fijn dat we MNM allebei kunnen vertegenwoordigen. We zien elkaar helemaal niet als concurrentes. Integendeel: we gunnen elkaar de overwinning en wisselen veel tips en tricks uit.

Tot slot: kan jij De Slimste Mens ter Wereld worden?

Dat is een moeilijke vraag. Erik stelt die vraag ook altijd. Of ik het kan, weet ik niet. Maar ik wil het wel graag. Die competitiviteit van mij, hè (lacht). Maar eerlijk? Ik vrees dat de concurrentie toch iets te groot is en dat mijn zenuwen op het cruciale moment het zullen overnemen.