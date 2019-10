MNM-seksuologe ‘Seksuolotte’ wordt expert in nieuw seizoen ‘Blind Getrouwd’ KD

23u34 0 TV MNM-seksuologe en ‘De Slimste Mens’-kandidate Lotte Vanwezemael, die bij het jonge publiek beter bekend is als Seksuolotte, gaat aan de slag bij VTM. De roodharige twintiger wordt deel van het expertenteam in het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Dat maakte ze zelf bekend in ‘Wat een Dag’.

Lotte was woensdagavond te gast in de derde aflevering van ‘Wat een Dag’, de show van kersvers VTM-presentator Davy Parmentier. Daar verklapte ze dat ze als expert mag optreden in het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Meer informatie over het nieuwe seizoen wou ze niet prijsgeven. “De opnames zijn nog volop bezig”, klinkt het.

Naast Lotte vervoegen ook klinisch seksuoloog Filip Geelen en klinisch psycholoog Sarah Hertens het expertenteam. Margo Van Landeghem en Sybille Vanweehaeghe, die in de vorige seizoenen paraat waren, zullen niet meer te zien zijn in de nieuwe reeks. Wim Slabbinck, die in het derde seizoen als nieuw gezicht werd toegevoegd, en de Deense professor Gert Martin Hald zijn wel weer op post.